Для традиционной лазаньи используют слоеное тесто. Его нужно раскатывать, вырезать. Можно немного упростить задание и выбрать вместо теста обычный лаваш.

Идея приготовления лазаньи из лаваша опубликована на странице фудблогера Марии Репецкой (marichka_repetska) в Instagram. Блюдо получается сытным, ведь в составе есть мясной фарш и много сыра.

Ингредиенты:

лаваш

фарш (свинина-говядина)

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лук

морковь

помидоры – 2 шт

масло – 30 грамм

молоко – 0,5 л

мука – 2 ст.л.

сыр моцарелла – 200 грамм

соль, перец, специи, укроп

Способ приготовления:

1.Жарим фарш до готовности, солим, перчим, добавляем специи.

2. Перепускаем через блендер все по отдельности: лук, морковь, помидоры.

3. Поджариваем на растительном масле до полупрозрачности лук, добавляем морковь, перемешиваем. Жарим 2-3 минуты. Добавляем помидоры. Солим. Перемешиваем.

4. К фаршу добавляем смесь с овощами. Добавляем укроп. Перемешиваем.

5. Готовим соус. На сковороде растапливаем масло. Добавляем муку и постепенно вводим молоко, постоянно помешивая, пока масса не загустеет.

6. Выкладываем лазанью слоями. Лаваш, мясной слой, соус, лаваш, мясной слой, соус, лаваш, мясной слой, соус, лаваш. И посыпаем все натертым сыром.

7. Выпекаем 25 минут при температуре 180 градусов (10 мин из которых под ветряной мельницей).

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