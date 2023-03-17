Ленивая лазанья без теста: из чего сделать основу
Для традиционной лазаньи используют слоеное тесто. Его нужно раскатывать, вырезать. Можно немного упростить задание и выбрать вместо теста обычный лаваш.
Идея приготовления лазаньи из лаваша опубликована на странице фудблогера Марии Репецкой (marichka_repetska) в Instagram. Блюдо получается сытным, ведь в составе есть мясной фарш и много сыра.
Ингредиенты:
- лаваш
- фарш (свинина-говядина)
- лук
- морковь
- помидоры – 2 шт
- масло – 30 грамм
- молоко – 0,5 л
- мука – 2 ст.л.
- сыр моцарелла – 200 грамм
- соль, перец, специи, укроп
Способ приготовления:
1.Жарим фарш до готовности, солим, перчим, добавляем специи.
2. Перепускаем через блендер все по отдельности: лук, морковь, помидоры.
3. Поджариваем на растительном масле до полупрозрачности лук, добавляем морковь, перемешиваем. Жарим 2-3 минуты. Добавляем помидоры. Солим. Перемешиваем.
4. К фаршу добавляем смесь с овощами. Добавляем укроп. Перемешиваем.
5. Готовим соус. На сковороде растапливаем масло. Добавляем муку и постепенно вводим молоко, постоянно помешивая, пока масса не загустеет.
6. Выкладываем лазанью слоями. Лаваш, мясной слой, соус, лаваш, мясной слой, соус, лаваш, мясной слой, соус, лаваш. И посыпаем все натертым сыром.
7. Выпекаем 25 минут при температуре 180 градусов (10 мин из которых под ветряной мельницей).
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