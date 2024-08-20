Ленивая лазанья из лаваша для перекуса и ужина: для начинки понадобится фарш и овощи

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Ленивая лазанья из лаваша для перекуса и ужина: для начинки понадобится фарш и овощи

Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных и сытных блюд, например пирогов, запеканок, а также десертов, вкусных трубочек с солеными и сладкими начинками.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной ленивой лазаньи из лаваша, с фаршем, овощами и сыром.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Фарш из куриного филе – 300 г
  • Лук – 1/2 шт.
  • Морковь – 1/2 шт.
  • Томаты в собственном соке (или свежие блендерованные) – 100 г
  • Соль, специи – по вкусу
  • Сыр жесткий – 50 г
  • Лаваш тонкий – 70 г

Способ приготовления:

1. Обжарьте фарш до полуготовности. Морковь измельчите на терке, лук мелко нарежьте.

Приготовление начинки

2. Добавьте овощи в фарш, доведите до готовности. Добавьте томаты 70 г, соль и излюбленные специи. Тушите еще несколько минут.

Как из лаваша приготовить лазанью

3. Лаваш нарежьте, выложите в форму для запекания, сверху – начинку и тертый творог. Повторяем слои. Сверху выложите последний лист лаваша, остальные томаты и посыпьте сыром.

Приготовление блюда с мясом

4. Готовьте в духовке 15 минут при 180 С.

Готовая лазанья

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