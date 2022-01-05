Ленивая лазанья из лаваша на завтрак: секреты приготовления вкусного блюда от фудблогера

Лазанья – очень вкусное и сытное блюдо, основой которого является мясной фарш, соус и сыр. Стоит отметить, что есть это блюдо можно на завтрак, обед и ужин.

Фудблогер Анастасия Солопий поделилась в Instagram рецептом вкусной, ленивой лазаньи из лаваша, которую вы с легкостью приготовите.

Ингредиенты:

Лаваш – 2 шт.

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Куриное филе – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Томатная паста – 70 г

Вода – 100 мл

Айвар – 2 ст. л

Моцарелла – 250 г

Сахар – 2 ч. л.

Сметана – 2 ст. л.

Соль – щепотка

Сливочное масло (смазать форму)

Оливковое масло – 1-2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Филе с луком пропустите через мясорубку.

2. Готовый фарш обжарьте на сковороде с оливковым маслом, около 5 минут.

3. В фарш добавите томатную пасту, айвар и воду.

4. Обязательно посолите фарш, добавьте сахар и тушите 3-5 мин.

5. Натрите моцареллу на терке.

6. Форму для запекания смажьте сливочным маслом, выложите 1 лаваш так, чтобы свисали краешки из формы.

7. Посыпьте лаваш частью моцареллы.

8. Второй лаваш порвите на кусочки, выложите 1/3 лаваша

9. На лаваш выложите слой томатного соуса с фаршем и накройте 1/3 лаваша, посыпьте сыром и выложите остатки лаваша и фарша.

11. Накройте фарш краешками лаваша-основы.

12. Смажьте сверху все сметаной и посыпьте остатками сыра и отправьте в духовку на 25-30 минут при 180 С.

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