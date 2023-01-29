Лазанья – сочная мясная запеканка, которая станет отличным вариантом обеда или ужина. Традиционно ее готовят из специальных листов теста, но если таковых нет – лазанью можно сделать из лаваша.

В одном из кулинарных блогов (yulia_delicious_recipes) в Instagram был опубликован рецепт ленивой лазаньи из лаваша.

Ингредиенты:

лук – 1 шт

морковь – 1 шт

масло – 2 ст. л.

мясной фарш – 700 г

сливочное масло – 50 г

мука – 1 ст. л. с горкой

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молоко – 200 мл

тонкий лаваш – 2 большие листы (1 упаковка)

твердый сыр (натертый) – 100 г

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Для приготовления начинки нужно измельчить лук, морковь натереть на терке.

2. В разогретую сковороду выложить фарш и, разбивая лопаткой комочки, жарить на среднем огне до изменения цвета.

3. Далее нужно добавить к фаршу лук и морковь. Посолить и поперчить. Готовить около 7 минут.

4. Для приготовления соуса бешамель нужно растопить сливочное масло в кастрюле или сотейнике, после чего сразу добавить муку. Постоянно помешивая, жарить до золотистого цвета.

5. Постепенно налить горячее молоко, постоянно помешивая. Варить до загустения на слабом огне.

6. Подготовить листы лаваша: их нужно порезать в соответствии с размерами формы.

7. На дно формы налить чуть-чуть соуса, выложить первый лист лаваша, наверх – фарш и соус. Накрыть следующим листом лаваша. Повторяйте, пока не закончатся ингредиенты.

8. Верх лазаньи с фаршем залить оставшимся соусом и посыпать тертым сыром.

9. Запекать лазанью при температуре 180 градусов 25-30 минут.

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