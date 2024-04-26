Ленивая овсянка с чиа: когда нет времени готовить утром
Когда с утра нет ни времени, ни настроения на приготовление завтрака, стоит позаботиться о нем с вечера. Для таких случаев идеально подойдет так называемая "ленивая" овсянка.
Это блюдо в сочетании с семенами чиа и другими ингредиентами способно насытить организм и придать ему силы на весь рабочий день. Рецептом приготовления такого завтрака поделилась в Instagram фудблогер Тати Чуднова.
Ингредиенты
- Овсянка – 2 ст.л.
- Семена чиа – 1 ст.л.
- Йогурт – 3 ст.л.
- Мед – 1 ст.л.
- Молоко 3:1 к овсянке, где овсянка 1
- Банан - ½ шт
Способ приготовления
1.Овсянку выкладываем в высокий стакан.
2. Сверху насыпаем семена чиа и выкладываем 2 ст.л. йогурт.
3. Полим медом, добавляем молоко и тщательно перемешиваем.
4. Банан очищаем и измельчаем вилкой. Выкладываем в стакан. Банан можно заменить какао.
5. Выкладываем еще 1 ст.л. йогурта те отправляем на ночь в холодильник.
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