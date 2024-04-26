Когда с утра нет ни времени, ни настроения на приготовление завтрака, стоит позаботиться о нем с вечера. Для таких случаев идеально подойдет так называемая "ленивая" овсянка.

Это блюдо в сочетании с семенами чиа и другими ингредиентами способно насытить организм и придать ему силы на весь рабочий день. Рецептом приготовления такого завтрака поделилась в Instagram фудблогер Тати Чуднова.

Ингредиенты

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Овсянка – 2 ст.л.

Семена чиа – 1 ст.л.

Йогурт – 3 ст.л.

Мед – 1 ст.л.

Молоко 3:1 к овсянке, где овсянка 1

Банан - ½ шт

Способ приготовления

1.Овсянку выкладываем в высокий стакан.

2. Сверху насыпаем семена чиа и выкладываем 2 ст.л. йогурт.

3. Полим медом, добавляем молоко и тщательно перемешиваем.

4. Банан очищаем и измельчаем вилкой. Выкладываем в стакан. Банан можно заменить какао.

5. Выкладываем еще 1 ст.л. йогурта те отправляем на ночь в холодильник.

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