Ленивая пицца без теста и выпечки: рассказываем, из чего приготовить блюдо для перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
33
Ленивая пицца без теста и выпечки: рассказываем, из чего приготовить блюдо для перекуса

Домашнюю пиццу можно готовить не только из мучного теста, но еще и из лаваша, тортильи, а также овощей. Для начинки можно использовать любые продукты, которые вы любите.

Вкусная пицца

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пиццы, основа которой – тортилья. Для начинки можно использовать любые продукты!

Рецепт пиццы

Ингредиенты:

  • яйца
  • тортилья
  • свежие овощи
  • колбаса
  • куриное филе
  • сыр твердый
  • зелень
  • сливочное масло
  • сладкий перец

Способ приготовления:

1. Взбиваем 3 яйца, отвариваем куриное филе и нарезаем.

Яичная смесь для блюда

2. На сковороде растапливаем кусочек масла, выкладываем тортилью, на нее выливаем яйцо, выкладываем курицу, зелень и сыр, накрываем второй тортильей.

Приготовление пиццы

3. На маленьком огне под крышкой даем яйцу схватиться и переворачиваем пиццу. Сверху кладем болгарский перец, помидор и посыпаем сыром.

Начинка для пиццы

4. Накрываем крышкой и даем сыру растопиться. Переложите со сковороды и порционно нарезаем.

Готовая пицца

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