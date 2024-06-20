Домашнюю пиццу можно готовить не только из мучного теста, но еще и из лаваша, тортильи, а также овощей. Для начинки можно использовать любые продукты, которые вы любите.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пиццы, основа которой – тортилья. Для начинки можно использовать любые продукты!

Ингредиенты:

яйца

тортилья

свежие овощи

колбаса

куриное филе

сыр твердый

зелень

сливочное масло

сладкий перец

Способ приготовления:

1. Взбиваем 3 яйца, отвариваем куриное филе и нарезаем.

2. На сковороде растапливаем кусочек масла, выкладываем тортилью, на нее выливаем яйцо, выкладываем курицу, зелень и сыр, накрываем второй тортильей.

3. На маленьком огне под крышкой даем яйцу схватиться и переворачиваем пиццу. Сверху кладем болгарский перец, помидор и посыпаем сыром.

4. Накрываем крышкой и даем сыру растопиться. Переложите со сковороды и порционно нарезаем.

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