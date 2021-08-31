Ленивая пицца на сковороде для сытного обеда: 2 варианта
Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный, сытный не банальный обед, наилучшим вариантом будет – пицца на сковороде. Лучше всего к ней добавить сезонные овощи – помидоры, перец, лук, кабачки.
Редакция FoodOboz делится 2 рецептами ленивой, вкусной пиццы на сковороде, которая всегда получится очень удачной и сытной.
1. Пицца с помидорами и колбасой
Ингредиенты:
Сметана – 5 ст. л.
Майонез – 5 ст.л.
Яйца – 2 шт.
Мука – 10 ст. л.
Помидоры – 2 шт.
Колбаса – 150 г
Сыр – 200 г
Соль – по вкусу
Способ приготовления:
Взбейте яйца с солью, добавьте сметану, майонез, просеянную муку, тщательно перемешайте.
Вылейте тесто на сковороду, сверху выложите порезанные помидоры, колбасу, сверху присыпьте натертым сыром, накройте крышкой и жарьте около 2-3 минут.
Подавать блюдо лучше всего горячим, очень вкусно будет со свежими овощами.
2. Пицца на кефире
Ингредиенты:
Майонез – 4 ст. л.
Мука – 9 ст. л.
Кефир – 200 мл
Яйца – 2 шт.
Сыр – 100 г
Колбаса – 100 г
Маслины – 10 шт.
Огурцы —1 шт
Соус тартар – по вкусу
Растительное масло – 1 ч. л.
Способ приготовления:
Яйца взбейте с солью, добавьте майонез, кефир, просейте муку, все тщательно перемешайте.
Нарежьте колбасу мелким кубиком, натрите сыр на крупной терке, огурцы нарежьте кольцами.
На сковороду налейте растительное масло, вылейте тесто, смажьте соусом, выложите колбасу и огурцы, сверху присыпьте сыром – жарьте около 2-4 минут, обязательно накройте крышкой.
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