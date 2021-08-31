Ленивая пицца на сковороде для сытного обеда: 2 варианта

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Пицца с овощами на сковороде

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный, сытный не банальный обед, наилучшим вариантом будет – пицца на сковороде. Лучше всего к ней добавить сезонные овощи – помидоры, перец, лук, кабачки.

Редакция FoodOboz делится 2 рецептами ленивой, вкусной пиццы на сковороде, которая всегда получится очень удачной и сытной.

1. Пицца с помидорами и колбасой

Вкусная пицца с овощами и колбасой

Ингредиенты:

  • Сметана – 5 ст. л.

  • Майонез – 5 ст.л.

  • Яйца – 2 шт.

  • Мука – 10 ст. л.

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  • Помидоры – 2 шт.

  • Колбаса – 150 г

  • Сыр – 200 г

  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Взбейте яйца с солью, добавьте сметану, майонез, просеянную муку, тщательно перемешайте.

  2. Вылейте тесто на сковороду, сверху выложите порезанные помидоры, колбасу, сверху присыпьте натертым сыром, накройте крышкой и жарьте около 2-3 минут.

Подавать блюдо лучше всего горячим, очень вкусно будет со свежими овощами.

2. Пицца на кефире

Как приготовить настоящую пиццу из кабачка

Ингредиенты:

  • Майонез – 4 ст. л.

  • Мука – 9 ст. л.

  • Кефир – 200 мл

  • Яйца – 2 шт.

  • Сыр – 100 г

  • Колбаса – 100 г

  • Маслины – 10 шт.

  • Огурцы —1 шт

  • Соус тартар – по вкусу

  • Растительное масло – 1 ч. л.

​​​​​​​ ​​​​​​​Способ приготовления:

  1. Яйца взбейте с солью, добавьте майонез, кефир, просейте муку, все тщательно перемешайте.

  2. Нарежьте колбасу мелким кубиком, натрите сыр на крупной терке, огурцы нарежьте кольцами.

  3. ​​​​​​​На сковороду налейте растительное масло, вылейте тесто, смажьте соусом, выложите колбасу и огурцы, сверху присыпьте сыром – жарьте около 2-4 минут, обязательно накройте крышкой.

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