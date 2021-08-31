Ленивая пицца на сковороде для сытного обеда: 2 варианта

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный, сытный не банальный обед, наилучшим вариантом будет – пицца на сковороде. Лучше всего к ней добавить сезонные овощи – помидоры, перец, лук, кабачки.

Редакция FoodOboz делится 2 рецептами ленивой, вкусной пиццы на сковороде, которая всегда получится очень удачной и сытной.

1. Пицца с помидорами и колбасой

Ингредиенты:

Сметана – 5 ст. л.

Майонез – 5 ст.л.

Яйца – 2 шт.

Мука – 10 ст. л.

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Помидоры – 2 шт.

Колбаса – 150 г

Сыр – 200 г

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Взбейте яйца с солью, добавьте сметану, майонез, просеянную муку, тщательно перемешайте. Вылейте тесто на сковороду, сверху выложите порезанные помидоры, колбасу, сверху присыпьте натертым сыром, накройте крышкой и жарьте около 2-3 минут.

Подавать блюдо лучше всего горячим, очень вкусно будет со свежими овощами.

2. Пицца на кефире

Ингредиенты:

Майонез – 4 ст. л.

Мука – 9 ст. л.

Кефир – 200 мл

Яйца – 2 шт.

Сыр – 100 г

Колбаса – 100 г

Маслины – 10 шт.

Огурцы —1 шт

Соус тартар – по вкусу

Растительное масло – 1 ч. л.

​​​​​​​ ​​​​​​​Способ приготовления:

Яйца взбейте с солью, добавьте майонез, кефир, просейте муку, все тщательно перемешайте. Нарежьте колбасу мелким кубиком, натрите сыр на крупной терке, огурцы нарежьте кольцами. ​​​​​​​На сковороду налейте растительное масло, вылейте тесто, смажьте соусом, выложите колбасу и огурцы, сверху присыпьте сыром – жарьте около 2-4 минут, обязательно накройте крышкой.

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