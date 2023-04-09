Ленивая самса без замешивания теста: из чего приготовить
Самса – это популярная выпечка с мясом, которая подается во многих киосках. Для того, чтобы приготовить такое блюдо, нужно сделать правильное тесто. Но можно воспользоваться более простым вариантом и сделать самсу из теста фило. Оно неприхотливое, быстро пропекается, и его можно найти в любом магазине.
Идея приготовления ленивой самсы из теста фило опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- тесто фило (1 пачка)
- 400 г куриного фарша
- 1 луковица
- 200 г шампиньонов
- 100 г сыра
- 100 г сливочного масла
- 1 яйцо
- кунжут
- соль, специи
Способ приготовления:
1. На небольшом кусочке сливочного масла (от общего количества) обжариваем лук, добавляем грибочки и жарим еще 5-7 минут.
2. Добавляем фарш, солим, добавляем специи и готовим 10-15 минут до готовности.
3. Берем лист теста фило (остальное накрываем влажным полотенцем) и промазываем растопленным сливочным маслом (можно заменить оливковым).
4. Складываем, промазываем и выкладываем начинку. Посыпаем сыром, складываем конвертик. Готовые конвертики также накрываем влажным полотенцем.
5. Когда все конвертики готовы – перекладываем на противень, смазываем взбитым яйцом и посыпаем кунжутом.
6. Отправляем в разогретую до 190 градусов духовку на 25-30 минут (до образования золотистой корочки).
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