Ленивая самса без замешивания теста: из чего приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Ленивая самса без замешивания теста: из чего приготовить

Самса – это популярная выпечка с мясом, которая подается во многих киосках. Для того, чтобы приготовить такое блюдо, нужно сделать правильное тесто. Но можно воспользоваться более простым вариантом и сделать самсу из теста фило. Оно неприхотливое, быстро пропекается, и его можно найти в любом магазине.

Идея приготовления ленивой самсы из теста фило опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram.

Ленивая самса без замешивания теста: из чего приготовить

Ингредиенты:

  • тесто фило (1 пачка)
  • 400 г куриного фарша
  • 1 луковица
  • 200 г шампиньонов
  • 100 г сыра
  • 100 г сливочного масла
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  • 1 яйцо
  • кунжут
  • соль, специи

Способ приготовления:

Ленивая самса без замешивания теста: из чего приготовить

1. На небольшом кусочке сливочного масла (от общего количества) обжариваем лук, добавляем грибочки и жарим еще 5-7 минут.

2. Добавляем фарш, солим, добавляем специи и готовим 10-15 минут до готовности.

Ленивая самса без замешивания теста: из чего приготовить

3. Берем лист теста фило (остальное накрываем влажным полотенцем) и промазываем растопленным сливочным маслом (можно заменить оливковым).

Ленивая самса без замешивания теста: из чего приготовить

4. Складываем, промазываем и выкладываем начинку. Посыпаем сыром, складываем конвертик. Готовые конвертики также накрываем влажным полотенцем.

Ленивая самса без замешивания теста: из чего приготовить

5. Когда все конвертики готовы – перекладываем на противень, смазываем взбитым яйцом и посыпаем кунжутом.

Ленивая самса без замешивания теста: из чего приготовить

6. Отправляем в разогретую до 190 градусов духовку на 25-30 минут (до образования золотистой корочки).

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