Самса – это популярная выпечка с мясом, которая подается во многих киосках. Для того, чтобы приготовить такое блюдо, нужно сделать правильное тесто. Но можно воспользоваться более простым вариантом и сделать самсу из теста фило. Оно неприхотливое, быстро пропекается, и его можно найти в любом магазине.

Идея приготовления ленивой самсы из теста фило опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram.

Ингредиенты:

тесто фило (1 пачка)

400 г куриного фарша

1 луковица

200 г шампиньонов

100 г сыра

100 г сливочного масла

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1 яйцо

кунжут

соль, специи

Способ приготовления:

1. На небольшом кусочке сливочного масла (от общего количества) обжариваем лук, добавляем грибочки и жарим еще 5-7 минут.

2. Добавляем фарш, солим, добавляем специи и готовим 10-15 минут до готовности.

3. Берем лист теста фило (остальное накрываем влажным полотенцем) и промазываем растопленным сливочным маслом (можно заменить оливковым).

4. Складываем, промазываем и выкладываем начинку. Посыпаем сыром, складываем конвертик. Готовые конвертики также накрываем влажным полотенцем.

5. Когда все конвертики готовы – перекладываем на противень, смазываем взбитым яйцом и посыпаем кунжутом.

6. Отправляем в разогретую до 190 градусов духовку на 25-30 минут (до образования золотистой корочки).

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