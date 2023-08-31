Тесто фило – идеальный продукт для приготовления вкусных пирогов, пирожков и закусок из солеными начинками. Стоит отметить, что блюда с ним готовятся очень быстро и просто, в духовке это не больше 10-15 минут.

Кулинар Наталья поделилась в Instagram рецептом вкусной, ленивой самсы с мясным фаршем, луком и морковью.

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Ингредиенты:

тесто фило – 6-8 листов

фарш мясной – 250 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

зелень, соль, перец, специи к курице

растительное или сливочное масло

яйца – 1 шт. для смазывания теста

кунжут

Способ приготовления:

1. На растительном масле обжарьте одну луковицу. Добавьте морковь и жарьте еще 3-5 минут.

2. Добавьте фарш и разомните его лопаткой. Посолите, добавьте специи в курицу и готовьте еще 10-15 минут до готовности. В конце добавьте зелень, перемешайте.

3. Каждый отдельный листик теста фило смажьте растопленным сливочным маслом или растительным маслом. Сложите вдвое, выложите 1-2 ст. л. начинки и сложите треугольником.

4. Конвертики переложите на противень, смажьте взбитым яйцом и посыпьте кунжутом, запекайте 25-30 минут при 180 С до золотистой корочки.

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