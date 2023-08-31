Ленивая самса или конвертики с мясной начинкой: готовится без теста
Тесто фило – идеальный продукт для приготовления вкусных пирогов, пирожков и закусок из солеными начинками. Стоит отметить, что блюда с ним готовятся очень быстро и просто, в духовке это не больше 10-15 минут.
Кулинар Наталья поделилась в Instagram рецептом вкусной, ленивой самсы с мясным фаршем, луком и морковью.
Ингредиенты:
- тесто фило – 6-8 листов
- фарш мясной – 250 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- зелень, соль, перец, специи к курице
- растительное или сливочное масло
- яйца – 1 шт. для смазывания теста
- кунжут
Способ приготовления:
1. На растительном масле обжарьте одну луковицу. Добавьте морковь и жарьте еще 3-5 минут.
2. Добавьте фарш и разомните его лопаткой. Посолите, добавьте специи в курицу и готовьте еще 10-15 минут до готовности. В конце добавьте зелень, перемешайте.
3. Каждый отдельный листик теста фило смажьте растопленным сливочным маслом или растительным маслом. Сложите вдвое, выложите 1-2 ст. л. начинки и сложите треугольником.
4. Конвертики переложите на противень, смажьте взбитым яйцом и посыпьте кунжутом, запекайте 25-30 минут при 180 С до золотистой корочки.
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