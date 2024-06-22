Ленивая запеканка из кабачков и молодой капусты: какое мясо добавить, чтобы блюдо было сытным
Если времени на приготовление еды мало – очень удобно сделать быструю запеканку. Особенно, если есть много свежих овощей, их обязательно нужно использовать. Совместите капусту и кабачки, а для того, чтобы блюдо было более сытным, добавьте курицу.
Идея приготовления полезной запеканки из капусты и кабачков опубликована на странице fasting marafon в Instagram. Запекается очень быстро.
Ингредиенты:
- капуста – 100 г
- кабачок – 1 шт.
- зелень – по вкусу
- филе куриное – 200 г
- яйца куриные – 3 шт.
- соль, любимые специи – по вкусу.
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты положить в чашу блендера.
2. Все сбить.
3. Вылить смесь в форму для запекания.
4. Поставить в духовку.
5. Запекать при температуре 180 градусов 35 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: