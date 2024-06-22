Если времени на приготовление еды мало – очень удобно сделать быструю запеканку. Особенно, если есть много свежих овощей, их обязательно нужно использовать. Совместите капусту и кабачки, а для того, чтобы блюдо было более сытным, добавьте курицу.

Идея приготовления полезной запеканки из капусты и кабачков опубликована на странице fasting marafon в Instagram. Запекается очень быстро.

Ингредиенты:

капуста – 100 г

кабачок – 1 шт.

зелень – по вкусу

филе куриное – 200 г

яйца куриные – 3 шт.

соль, любимые специи – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты положить в чашу блендера.

2. Все сбить.

3. Вылить смесь в форму для запекания.

4. Поставить в духовку.

5. Запекать при температуре 180 градусов 35 минут.

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