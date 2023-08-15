Из баклажанов можно приготовить не только вкусные теплые салаты, закуски, икру, но и ньокки, вкус которых вас точно удивит. Для более яркого вкуса, добавьте в блюдо пармезан, чеснок, базилик.

Кулинар Евгения поделилась в Instagram рецептом вкусного блюда из баклажанов – ньокки с пармезаном, чесноком и базиликом.

Ингредиенты:

баклажан – 2-3 шт.

яйца – 1 шт.

твердый сыр – 50 г

мука – 150 г

масло растительное

черизо

помидоры чери

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чеснок

базилик

пармезан

Способ приготовления:

1. Баклажаны разрежьте пополам, сделайте надрезы, посолите и оставьте на 30 минут. После слейте полученную воду, промойте баклажаны.

2. Смажьте растительным маслом и готовьте в духовке 30-40 минут при 180 С до полной мягкости.

3. Достаньте из них мякоть, переложите в блендер и измельчите. Добавьте яйцо, сыр и муку. За мукой смотрите на консистенцию теста. Готовое тесто переложите в кондитерский мешок.

4. Срежьте кончик на размер диаметра будущих ньоков. В подсоленную кипящую воду выжимайте тесто. Когда ньокки всплывут, соберите их дуршлагом.

5. На сковороде поджарьте порезанное чоризо и чеснок. Добавьте помидоры черри и через минутку добавьте ньокки.

При подаче добавьте базилик и пармезан!

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