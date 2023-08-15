Ленивые баклажанные ньокки для ужина: легкий рецепт вкусного и оригинального блюда
Из баклажанов можно приготовить не только вкусные теплые салаты, закуски, икру, но и ньокки, вкус которых вас точно удивит. Для более яркого вкуса, добавьте в блюдо пармезан, чеснок, базилик.
Кулинар Евгения поделилась в Instagram рецептом вкусного блюда из баклажанов – ньокки с пармезаном, чесноком и базиликом.
Ингредиенты:
- баклажан – 2-3 шт.
- яйца – 1 шт.
- твердый сыр – 50 г
- мука – 150 г
- масло растительное
- черизо
- помидоры чери
- чеснок
- базилик
- пармезан
Способ приготовления:
1. Баклажаны разрежьте пополам, сделайте надрезы, посолите и оставьте на 30 минут. После слейте полученную воду, промойте баклажаны.
2. Смажьте растительным маслом и готовьте в духовке 30-40 минут при 180 С до полной мягкости.
3. Достаньте из них мякоть, переложите в блендер и измельчите. Добавьте яйцо, сыр и муку. За мукой смотрите на консистенцию теста. Готовое тесто переложите в кондитерский мешок.
4. Срежьте кончик на размер диаметра будущих ньоков. В подсоленную кипящую воду выжимайте тесто. Когда ньокки всплывут, соберите их дуршлагом.
5. На сковороде поджарьте порезанное чоризо и чеснок. Добавьте помидоры черри и через минутку добавьте ньокки.
При подаче добавьте базилик и пармезан!
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