Ленивые баклажанные ньокки для ужина: легкий рецепт вкусного и оригинального блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Ленивые баклажанные ньокки для ужина: легкий рецепт вкусного и оригинального блюда

Из баклажанов можно приготовить не только вкусные теплые салаты, закуски, икру, но и ньокки, вкус которых вас точно удивит. Для более яркого вкуса, добавьте в блюдо пармезан, чеснок, базилик.

Кулинар Евгения поделилась в Instagram рецептом вкусного блюда из баклажанов – ньокки с пармезаном, чесноком и базиликом.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • баклажан – 2-3 шт.
  • яйца – 1 шт.
  • твердый сыр – 50 г
  • мука – 150 г
  • масло растительное
  • черизо
  • помидоры чери
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  • чеснок
  • базилик
  • пармезан

Способ приготовления:

1. Баклажаны разрежьте пополам, сделайте надрезы, посолите и оставьте на 30 минут. После слейте полученную воду, промойте баклажаны.

Запеченные баклажаны

2. Смажьте растительным маслом и готовьте в духовке 30-40 минут при 180 С до полной мягкости.

Приготовление теста

3. Достаньте из них мякоть, переложите в блендер и измельчите. Добавьте яйцо, сыр и муку. За мукой смотрите на консистенцию теста. Готовое тесто переложите в кондитерский мешок.

Готовая основа

4. Срежьте кончик на размер диаметра будущих ньоков. В подсоленную кипящую воду выжимайте тесто. Когда ньокки всплывут, соберите их дуршлагом.

Сколько варить ньокки

5. На сковороде поджарьте порезанное чоризо и чеснок. Добавьте помидоры черри и через минутку добавьте ньокки.

Приготовление блюда

При подаче добавьте базилик и пармезан!

Готовые баклажанные ньокки

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