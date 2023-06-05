Сладкие тосты – идеальный вариант вкусного и сытного завтрака. Для того, чтобы их приготовить, вам понадобится всего 3 компонента. Они точно найдутся в вашем холодильнике. Это блюдо займет всего 10 минут вашего времени.

Идея приготовления тостов с бананом на завтрак опубликована на кулинарной странице idei_prikorma в Instagram. Сахара добавлять не нужно, ведь здесь есть сладкий банан.

Ингредиенты:

3 кусочка тостового хлеба

1 яйцо

половина банана

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Способ приготовления:

1. Банан разминаем вилкой.

2. Добавляем яйцо и хорошо вымешиваем.

3. В тостах обрезаем корочку.

4. Хорошо со всех сторон промачиваем и яйца с бананом.

5. Жарим на антипригарной сковороде (можно немного смазать маслом ГХИ) по 2-3 минуты с каждой стороны.

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