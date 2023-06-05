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Ленивые банановые тосты для сытного завтрака: понадобится 3 компонента
Сладкие тосты – идеальный вариант вкусного и сытного завтрака. Для того, чтобы их приготовить, вам понадобится всего 3 компонента. Они точно найдутся в вашем холодильнике. Это блюдо займет всего 10 минут вашего времени.
Идея приготовления тостов с бананом на завтрак опубликована на кулинарной странице idei_prikorma в Instagram. Сахара добавлять не нужно, ведь здесь есть сладкий банан.
Ингредиенты:
- 3 кусочка тостового хлеба
- 1 яйцо
- половина банана
Способ приготовления:
1. Банан разминаем вилкой.
2. Добавляем яйцо и хорошо вымешиваем.
3. В тостах обрезаем корочку.
4. Хорошо со всех сторон промачиваем и яйца с бананом.
5. Жарим на антипригарной сковороде (можно немного смазать маслом ГХИ) по 2-3 минуты с каждой стороны.
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