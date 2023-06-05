Ленивые банановые тосты для сытного завтрака: понадобится 3 компонента

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Ленивые банановые тосты для сытного завтрака: понадобится 3 компонента

Сладкие тосты – идеальный вариант вкусного и сытного завтрака. Для того, чтобы их приготовить, вам понадобится всего 3 компонента. Они точно найдутся в вашем холодильнике. Это блюдо займет всего 10 минут вашего времени.

Идея приготовления тостов с бананом на завтрак опубликована на кулинарной странице idei_prikorma в Instagram. Сахара добавлять не нужно, ведь здесь есть сладкий банан.

Ленивые банановые тосты для сытного завтрака: понадобится 3 компонента

Ингредиенты:

  • 3 кусочка тостового хлеба
  • 1 яйцо
  • половина банана
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Способ приготовления:

Ленивые банановые тосты для сытного завтрака: понадобится 3 компонента

1. Банан разминаем вилкой.

2. Добавляем яйцо и хорошо вымешиваем.

Ленивые банановые тосты для сытного завтрака: понадобится 3 компонента

3. В тостах обрезаем корочку.

Ленивые банановые тосты для сытного завтрака: понадобится 3 компонента

4. Хорошо со всех сторон промачиваем и яйца с бананом.

5. Жарим на антипригарной сковороде (можно немного смазать маслом ГХИ) по 2-3 минуты с каждой стороны.

Ленивые банановые тосты для сытного завтрака: понадобится 3 компонента

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