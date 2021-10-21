Ленивые блюда из капусты для ужина: идеями поделились фудблогеры

Капусту можно не только квасить на зиму. Именно в осенний период, когда этого продукта достаточно и он свежий, стоит приготовить вкусные и полезные блюда. Это может быть полноценный ужин, который готовится очень быстро и просто.

Идеями блюд из капусты поделились украинские фудблогеры на своих страницах в Instagram.

Капустяний пирог в суфле с сырной корочкой от inna.kukharuk. Опубликовано на странице в Instagram.

.

Ингредиенты:

Капуста среднего размера – 1 шт.

Видео дня

Укроп и зеленый лук – 3-4 ветви

Адыгейский сыр – 100-150 г

Яйца – 4 шт

Сметана – 0,5 стакана

Разрыхлитель – 1 ч.л

Кукурузный крахмал – 1 ч.л

Мука – 1 ст.л

щепотка соли

Способ приготовления:

Капусту мелко нашинковать, добавить соль, примнуты, добавить порезанный укроп и лук. Яйца взбить со сметаной. В муку добавить разрыхлитель и крахмал, перемешать и добавить к яичной массе, тщательно все перемешать. Капусту выложить в форму, сверху залить смесью из яиц и муки. Сыр натереть, посыпать сверху пирог. Запекать в разогретой духовке при температуре 190 градусах 35 минут.

Стейк из капусты от shnitser_liliya. Опубликовано на странице в Instagram.

Ингредиенты:

Капуста – 1 шт

Масло – 2 ст.л

Чеснок – 2 зубчика

Специи и травы – по вкусу

Способ приготовления:

Нарезать капусту на кусочки шириной 2-3 сантиметра. Выложить на противень застеленный пергаментной бумагой. Смешать масло с измельченным чесноком, специями и травами. Смазать капусту и поставить в духовку разогретую до 170 градусов, запекать до готовности с двух сторон.

Капустные котлеты от cooking_by_mk. Опубликовано на странице в Instagram.

Ингредиенты

Капуста среднего размера – 0,5 шт

Морковь – 1 шт

Яйца – 3 шт

Лук – 1 шт

Зелень – по вкусу

масло

соль

перец

Мука – 3-4 ложки

Способ приготовления:

Мелко нарезать капусту, довести воду до кипения, посолить. Поместить туда овощ на 5-7 мин. Вынуть, избавиться от лишнего влаги. Поджарить мелко порезанную луковицу, тертую морковь и добавить к капусте. Добавить муку и яйца. Все хорошо перемешать и поджарить на сковороде до румяной корочки.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: