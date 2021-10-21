Ленивые блюда из капусты для ужина: идеями поделились фудблогеры
Капусту можно не только квасить на зиму. Именно в осенний период, когда этого продукта достаточно и он свежий, стоит приготовить вкусные и полезные блюда. Это может быть полноценный ужин, который готовится очень быстро и просто.
Идеями блюд из капусты поделились украинские фудблогеры на своих страницах в Instagram.
Капустяний пирог в суфле с сырной корочкой от inna.kukharuk. Опубликовано на странице в Instagram.
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Ингредиенты:
Капуста среднего размера – 1 шт.
Укроп и зеленый лук – 3-4 ветви
Адыгейский сыр – 100-150 г
Яйца – 4 шт
Сметана – 0,5 стакана
Разрыхлитель – 1 ч.л
Кукурузный крахмал – 1 ч.л
Мука – 1 ст.л
щепотка соли
Способ приготовления:
Капусту мелко нашинковать, добавить соль, примнуты, добавить порезанный укроп и лук.
Яйца взбить со сметаной.
В муку добавить разрыхлитель и крахмал, перемешать и добавить к яичной массе, тщательно все перемешать.
Капусту выложить в форму, сверху залить смесью из яиц и муки.
Сыр натереть, посыпать сверху пирог.
Запекать в разогретой духовке при температуре 190 градусах 35 минут.
Стейк из капусты от shnitser_liliya. Опубликовано на странице в Instagram.
Ингредиенты:
Капуста – 1 шт
Масло – 2 ст.л
Чеснок – 2 зубчика
Специи и травы – по вкусу
Способ приготовления:
Нарезать капусту на кусочки шириной 2-3 сантиметра.
Выложить на противень застеленный пергаментной бумагой.
Смешать масло с измельченным чесноком, специями и травами.
Смазать капусту и поставить в духовку разогретую до 170 градусов, запекать до готовности с двух сторон.
Капустные котлеты от cooking_by_mk. Опубликовано на странице в Instagram.
Ингредиенты
Капуста среднего размера – 0,5 шт
Морковь – 1 шт
Яйца – 3 шт
Лук – 1 шт
Зелень – по вкусу
масло
соль
перец
Мука – 3-4 ложки
Способ приготовления:
Мелко нарезать капусту, довести воду до кипения, посолить.
Поместить туда овощ на 5-7 мин.
Вынуть, избавиться от лишнего влаги.
Поджарить мелко порезанную луковицу, тертую морковь и добавить к капусте.
Добавить муку и яйца.
Все хорошо перемешать и поджарить на сковороде до румяной корочки.
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