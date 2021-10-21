Ленивые блюда из капусты для ужина: идеями поделились фудблогеры

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Ленивые блюда из капусты для ужина: идеями поделились фудблогеры

Капусту можно не только квасить на зиму. Именно в осенний период, когда этого продукта достаточно и он свежий, стоит приготовить вкусные и полезные блюда. Это может быть полноценный ужин, который готовится очень быстро и просто.

Идеями блюд из капусты поделились украинские фудблогеры на своих страницах в Instagram.

Капустяний пирог в суфле с сырной корочкой от inna.kukharuk. Опубликовано на странице в Instagram.

Приготовление блюд из капусты

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Ингредиенты:

  • Капуста среднего размера – 1 шт.

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  • Укроп и зеленый лук – 3-4 ветви

  • Адыгейский сыр – 100-150 г

  • Яйца – 4 шт

  • Сметана – 0,5 стакана

  • Разрыхлитель – 1 ч.л

  • Кукурузный крахмал – 1 ч.л

  • Мука – 1 ст.л

  • щепотка соли

Способ приготовления:

  1. Капусту мелко нашинковать, добавить соль, примнуты, добавить порезанный укроп и лук.

  2. Яйца взбить со сметаной.

  3. В муку добавить разрыхлитель и крахмал, перемешать и добавить к яичной массе, тщательно все перемешать.

  4. Капусту выложить в форму, сверху залить смесью из яиц и муки.

  5. Сыр натереть, посыпать сверху пирог.

  6. Запекать в разогретой духовке при температуре 190 градусах 35 минут.

Стейк из капусты от shnitser_liliya. Опубликовано на странице в Instagram.

Ингредиенты:

  • Капуста – 1 шт

  • Масло – 2 ст.л

  • Чеснок – 2 зубчика

  • Специи и травы – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарезать капусту на кусочки шириной 2-3 сантиметра.

  2. Выложить на противень застеленный пергаментной бумагой.

  3. Смешать масло с измельченным чесноком, специями и травами.

  4. Смазать капусту и поставить в духовку разогретую до 170 градусов, запекать до готовности с двух сторон.

Капустные котлеты

Капустные котлеты от cooking_by_mk. Опубликовано на странице в Instagram.

Ингредиенты

  • Капуста среднего размера – 0,5 шт

  • Морковь – 1 шт

  • Яйца – 3 шт

  • Лук – 1 шт

  • Зелень – по вкусу

  • масло

  • соль

  • перец

  • Мука – 3-4 ложки

Способ приготовления:

  1. Мелко нарезать капусту, довести воду до кипения, посолить.

  2. Поместить туда овощ на 5-7 мин.

  3. Вынуть, избавиться от лишнего влаги.

  4. Поджарить мелко порезанную луковицу, тертую морковь и добавить к капусте.

  5. Добавить муку и яйца.

  6. Все хорошо перемешать и поджарить на сковороде до румяной корочки.

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