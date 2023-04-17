Домашние чебуреки – очень вкусное и сытное блюдо, основой которого является тесто и различные начинки, классическая – мясная.

Фудблогер Юлия с ником yulia_delicious_recipes на своей странице в Instagram поделилась рецептом ленивых чебуреков по-новому с сыром, яйцами и зеленью, которые вы легко приготовите из лаваша.

Ингредиенты:

лаваш – 2 листа

яйца – 2 шт

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твердый сыр – 200 г

зелень

соль

вода

Способ приготовления:

1. К яйцам добавить соль и перемешать вилкой. Натереть сыр на терке и измельчить зелень.

2. Из лаваша вырезать круги.

3. В воде растворить немного соли. Обвалять в ней лаваш и выложить его на сковородку. Сверху распределить равномерно яичную массу и готовить под крышкой 2 минуты.

4. После этого нужно перевернуть лаваш на другую сторону и сразу перевернуть в обычное положение. Выложить на одну половину сыр и зеленый лук. Накрыть второй половиной лаваша. Полить водой с солью и прижать бока. Готовить несколько минут.

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