Ленивые чебуреки по-новому: готовятся из лаваша
Домашние чебуреки – очень вкусное и сытное блюдо, основой которого является тесто и различные начинки, классическая – мясная.
Фудблогер Юлия с ником yulia_delicious_recipes на своей странице в Instagram поделилась рецептом ленивых чебуреков по-новому с сыром, яйцами и зеленью, которые вы легко приготовите из лаваша.
Ингредиенты:
- лаваш – 2 листа
- яйца – 2 шт
- твердый сыр – 200 г
- зелень
- соль
- вода
Способ приготовления:
1. К яйцам добавить соль и перемешать вилкой. Натереть сыр на терке и измельчить зелень.
2. Из лаваша вырезать круги.
3. В воде растворить немного соли. Обвалять в ней лаваш и выложить его на сковородку. Сверху распределить равномерно яичную массу и готовить под крышкой 2 минуты.
4. После этого нужно перевернуть лаваш на другую сторону и сразу перевернуть в обычное положение. Выложить на одну половину сыр и зеленый лук. Накрыть второй половиной лаваша. Полить водой с солью и прижать бока. Готовить несколько минут.
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