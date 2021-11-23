Ленивые чебуреки с курицей и сыром: как быстро приготовить любимое блюдо

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
3,2 т.
Ленивые чебуреки с курицей и сыром: как быстро приготовить любимое блюдо

Мало людей, которые не любят чебуреки, особенно домашние. Но приготовление такого блюда занимает достаточно много времени: замесить тесто, сделать фарш, сформировать чебуреки, пожарить. Поэтому для тех, кто не готов делать кучу разнообразных операций, но хочет порадовать семью вкусным блюдом, идеально подойдут ленивые чебуреки в лаваше с курицей и сыром.

Простой идеей поделилась yummy_pp_lera. Опубликовано на странице Instagram.

Чебуреки из лаваша

Ингредиенты:

  • куриный фарш – 150 г

  • соль

  • лук – 1/2

  • приправа

  • лаваш – 4 шт

  • яичный белок

  • сулугуни – 80 г

Сыр для блюда
Видео дня

Способ приготовления:

1. Соединить фарш, соль, мелко нарезанный лук и приправу.

2. Края лаваша смазать яичным белком, одну половину, тонким слоем выложить мясную начинку.

3. Сверху посыпать тертым сыром, накрыть второй половиной лаваша.

4. Защипить края.

Жарение блюда

5. Жарить на небольшом огне с обеих сторон под крышкой.

Также в лаваше можно приготовить вкусный рулет из простых продуктов.

Рулет из лаваша с авокадо и слабосоленой рыбой от just_tasty_cooking. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты:

  • лаваш

  • яйца – 2 шт.

  • крем-сыр

  • авокадо

  • слабосоленая рыба

Рулетики в лаваше с рыбой

Способ приготовления:

1. Яйца взбить, посолить.

2. Вылить на сковороду, накрыть лавашем, сверху крышкой. .

3. Дать яйцам остыть, смазать крем-сыром, выложить авокадо и рыбу, закрутить рулетом.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты