Ленивые чебуреки с курицей и сыром: как быстро приготовить любимое блюдо

Мало людей, которые не любят чебуреки, особенно домашние. Но приготовление такого блюда занимает достаточно много времени: замесить тесто, сделать фарш, сформировать чебуреки, пожарить. Поэтому для тех, кто не готов делать кучу разнообразных операций, но хочет порадовать семью вкусным блюдом, идеально подойдут ленивые чебуреки в лаваше с курицей и сыром.

Простой идеей поделилась yummy_pp_lera. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты:

куриный фарш – 150 г

соль

лук – 1/2

приправа

лаваш – 4 шт

яичный белок

сулугуни – 80 г

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Способ приготовления:

1. Соединить фарш, соль, мелко нарезанный лук и приправу.

2. Края лаваша смазать яичным белком, одну половину, тонким слоем выложить мясную начинку.

3. Сверху посыпать тертым сыром, накрыть второй половиной лаваша.

4. Защипить края.

5. Жарить на небольшом огне с обеих сторон под крышкой.

Также в лаваше можно приготовить вкусный рулет из простых продуктов.

Рулет из лаваша с авокадо и слабосоленой рыбой от just_tasty_cooking. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты:

лаваш

яйца – 2 шт.

крем-сыр

авокадо

слабосоленая рыба

Способ приготовления:

1. Яйца взбить, посолить.

2. Вылить на сковороду, накрыть лавашем, сверху крышкой. .

3. Дать яйцам остыть, смазать крем-сыром, выложить авокадо и рыбу, закрутить рулетом.

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