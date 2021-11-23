Ленивые чебуреки с курицей и сыром: как быстро приготовить любимое блюдо
Мало людей, которые не любят чебуреки, особенно домашние. Но приготовление такого блюда занимает достаточно много времени: замесить тесто, сделать фарш, сформировать чебуреки, пожарить. Поэтому для тех, кто не готов делать кучу разнообразных операций, но хочет порадовать семью вкусным блюдом, идеально подойдут ленивые чебуреки в лаваше с курицей и сыром.
Простой идеей поделилась yummy_pp_lera. Опубликовано на странице Instagram.
Ингредиенты:
куриный фарш – 150 г
соль
лук – 1/2
приправа
лаваш – 4 шт
яичный белок
сулугуни – 80 г
Способ приготовления:
1. Соединить фарш, соль, мелко нарезанный лук и приправу.
2. Края лаваша смазать яичным белком, одну половину, тонким слоем выложить мясную начинку.
3. Сверху посыпать тертым сыром, накрыть второй половиной лаваша.
4. Защипить края.
5. Жарить на небольшом огне с обеих сторон под крышкой.
Также в лаваше можно приготовить вкусный рулет из простых продуктов.
Рулет из лаваша с авокадо и слабосоленой рыбой от just_tasty_cooking. Опубликовано на странице Instagram.
Ингредиенты:
лаваш
яйца – 2 шт.
крем-сыр
авокадо
слабосоленая рыба
Способ приготовления:
1. Яйца взбить, посолить.
2. Вылить на сковороду, накрыть лавашем, сверху крышкой. .
3. Дать яйцам остыть, смазать крем-сыром, выложить авокадо и рыбу, закрутить рулетом.
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