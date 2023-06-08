Ленивые голубцы без мяса: из чего приготовить сытное и бюджетное блюдо

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Ленивые голубцы без мяса: из чего приготовить сытное и бюджетное блюдо

Традиционные голубцы – это блюдо из капусты и мяса. Выходит очень калорийно и сытно. Но если вы хотите более легкой пищи – можете сделать ленивые голубцы. Здесь есть крупа, овощи и нет мяса.

Идея приготовления ленивых голубцов без мяса опубликована на странице фудблогера Карины Сладкой (karina_solodka) в Instagram. Блюдо довольно быстро тушится.

Ленивые голубцы без мяса: из чего приготовить сытное и бюджетное блюдо

Ингредиенты:

  • булгур – 1/2 стакана
  • лук – 1/2 шт
  • пекинская капуста – 1 кочан
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  • консервированная фасоль – 1 банка
  • томатная паста – 2-3 ст.л.
  • специи (базилик, хмели-сунели и сушеный укроп)
  • масло/масло для жарки

Способ приготовления:

Ленивые голубцы без мяса: из чего приготовить сытное и бюджетное блюдо

1. Булгур залить кипятком и оставить набухать.

2. Лук мелко порезать, обжарить на небольшом количестве масла до мягкости.

Ленивые голубцы без мяса: из чего приготовить сытное и бюджетное блюдо

3. Добавить капусту порезанную на тонкие полоски и немного воды.

Ленивые голубцы без мяса: из чего приготовить сытное и бюджетное блюдо

4. Тушить 10 минут.

 

5. Добавить томатную пасту, фасоль, булгур, приправы и долить воды так, чтобы немного покрывала.

6. Готовить на маленьком огне 20-25 минут. Подавать можно со сметаной.

Ленивые голубцы без мяса: из чего приготовить сытное и бюджетное блюдо

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