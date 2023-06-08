Традиционные голубцы – это блюдо из капусты и мяса. Выходит очень калорийно и сытно. Но если вы хотите более легкой пищи – можете сделать ленивые голубцы. Здесь есть крупа, овощи и нет мяса.

Идея приготовления ленивых голубцов без мяса опубликована на странице фудблогера Карины Сладкой (karina_solodka) в Instagram. Блюдо довольно быстро тушится.

Ингредиенты:

булгур – 1/2 стакана

лук – 1/2 шт

пекинская капуста – 1 кочан

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консервированная фасоль – 1 банка

томатная паста – 2-3 ст.л.

специи (базилик, хмели-сунели и сушеный укроп)

масло/масло для жарки

Способ приготовления:

1. Булгур залить кипятком и оставить набухать.

2. Лук мелко порезать, обжарить на небольшом количестве масла до мягкости.

3. Добавить капусту порезанную на тонкие полоски и немного воды.

4. Тушить 10 минут.

5. Добавить томатную пасту, фасоль, булгур, приправы и долить воды так, чтобы немного покрывала.

6. Готовить на маленьком огне 20-25 минут. Подавать можно со сметаной.

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