Ленивые голубцы: быстрое блюдо, когда не хочется возиться с капустными листьями

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Ленивые голубцы: быстрое блюдо, когда не хочется возиться с капустными листьями

Любите голубцы, но ненавидите работу с капустой, пытаясь завернуть начинку так, чтобы она не выпадала? Тогда ленивые голубцы – это то, что нужно.

Они никогда не развалятся и удивят своим вкусом, который будет практически идентичен голубцам, приготовленным по оригинальному рецепту. Как приготовить ленивые голубцы в Instagram рассказала фудблогер с ником tastystories.feed.

Ленивые голубцы: быстрое блюдо, когда не хочется возиться с капустными листьями
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Ингредиенты

  • Капуста – 600 гр
  • Рис круглый – 250 гр
  • Фарш – 1 кг
  • Яйца – 2 шт
  • Морковь – 2 шт
  • Лук – 1 шт
  • Укроп – 3-4 веточки
  • Соль – 1 ст.л.
  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Томатный соус – 300-400 мл

Способ приготовления

1.Моркву натираем, лук режем мелко и готовим зажарку.

2. Жарим сначала лук до золотистости, затем добавляем морковь.

3. Капусту режем мелко, добавляем соль и немного прижимаем руками.

4. Укроп мелко нарезаем.

5. Рис промываем несколько раз.

6. В глубокой емкости смешиваем сырой рис, фарш, яйца, зажарку, капусту, укроп и соль.

7. В отдельной емкости соединяем соус и 100-150 мл воды.

8. Влажными руками формируем шарики или овалы и складываем в смазанный маслом противень.

Ленивые голубцы: быстрое блюдо, когда не хочется возиться с капустными листьями

9. Заливаем соусом голубцы и отправляем в разогретую до 180 духовку ориентировочно на 50 - 55 минут.

Ленивые голубцы: быстрое блюдо, когда не хочется возиться с капустными листьями

10. Периодически поливаем каждый голубчик соусом из противня, сверху во время запекания.

Ленивые голубцы: быстрое блюдо, когда не хочется возиться с капустными листьями

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