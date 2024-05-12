Ленивые голубцы: быстрое блюдо, когда не хочется возиться с капустными листьями
Любите голубцы, но ненавидите работу с капустой, пытаясь завернуть начинку так, чтобы она не выпадала? Тогда ленивые голубцы – это то, что нужно.
Они никогда не развалятся и удивят своим вкусом, который будет практически идентичен голубцам, приготовленным по оригинальному рецепту. Как приготовить ленивые голубцы в Instagram рассказала фудблогер с ником tastystories.feed.
Ингредиенты
- Капуста – 600 гр
- Рис круглый – 250 гр
- Фарш – 1 кг
- Яйца – 2 шт
- Морковь – 2 шт
- Лук – 1 шт
- Укроп – 3-4 веточки
- Соль – 1 ст.л.
- Масло растительное – 3 ст.л.
- Томатный соус – 300-400 мл
Способ приготовления
1.Моркву натираем, лук режем мелко и готовим зажарку.
2. Жарим сначала лук до золотистости, затем добавляем морковь.
3. Капусту режем мелко, добавляем соль и немного прижимаем руками.
4. Укроп мелко нарезаем.
5. Рис промываем несколько раз.
6. В глубокой емкости смешиваем сырой рис, фарш, яйца, зажарку, капусту, укроп и соль.
7. В отдельной емкости соединяем соус и 100-150 мл воды.
8. Влажными руками формируем шарики или овалы и складываем в смазанный маслом противень.
9. Заливаем соусом голубцы и отправляем в разогретую до 180 духовку ориентировочно на 50 - 55 минут.
10. Периодически поливаем каждый голубчик соусом из противня, сверху во время запекания.
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