Ленивые голубцы на все случаи жизни: готовятся максимально быстро
Если в вашей семье любят голубцы, но на приготовление всегда не хватает времени – следующая идея может стать настоящим спасением. Для того, чтобы сделать такое блюдо, не нужно парить капусту и долго закручивать из нее голубец – достаточно лишь несколько простых движений. Это идеальный вариант сытного и быстрого ужина.
Идея приготовления ленивых голубцов опубликована на странице cooking_by_sofi в Instagram.
Ингредиенты:
рис – 150 г
вода – 300 мл
фарш – 500-700 г
лук – 1-2 шт
морковь – 1 шт
капуста – 1/2
сливочное масло или масло – 50 г
томаты в собственном соке – 400 г
сметана – 200 г
кориандр – 1/2 ч.л
соль, перец, специи к фаршу
Способ приготовления:
1. Рис хорошо промыть, залить холодной водой 1:2.
2. Посолить и варите под закрытой крышкой 5 мин после закипания.
3. Отставить и бросить на 15 минут.
4. Нагреть сковороду со сливочным маслом или растительным, прожарить лук до прозрачности.
5. Добавить натертую морковь, тушить 3-5 минут до мягкости.
6. Положить нашаткованую капусту и готовить без помешиваний 2-3 минуты.
7. Посолить, поперчить, хорошо перемешать.
8. Тушить до мягкости 7-8 минут.
9. Соединить капусту, рис, фарш и специи.
10. Добавить раздавленный горошек кориандра.
11. Сформировать голубцы влажными руками.
12. Выложить плотно в один слой в смазанную маслом форму.
13. Для заливки соединить томаты и сметану.
14. Добавьте соль и перец, все хорошо перемешайте.
15. Залить голубцы и запекать 180/45-50 мин.
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