Ленивые голубцы на все случаи жизни: готовятся максимально быстро

Если в вашей семье любят голубцы, но на приготовление всегда не хватает времени – следующая идея может стать настоящим спасением. Для того, чтобы сделать такое блюдо, не нужно парить капусту и долго закручивать из нее голубец – достаточно лишь несколько простых движений. Это идеальный вариант сытного и быстрого ужина.

Идея приготовления ленивых голубцов опубликована на странице cooking_by_sofi в Instagram.

Ингредиенты:

рис – 150 г

вода – 300 мл

фарш – 500-700 г

лук – 1-2 шт

морковь – 1 шт

капуста – 1/2

сливочное масло или масло – 50 г

томаты в собственном соке – 400 г

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сметана – 200 г

кориандр – 1/2 ч.л

соль, перец, специи к фаршу

Способ приготовления:

1. Рис хорошо промыть, залить холодной водой 1:2.

2. Посолить и варите под закрытой крышкой 5 мин после закипания.

3. Отставить и бросить на 15 минут.

4. Нагреть сковороду со сливочным маслом или растительным, прожарить лук до прозрачности.

5. Добавить натертую морковь, тушить 3-5 минут до мягкости.

6. Положить нашаткованую капусту и готовить без помешиваний 2-3 минуты.

7. Посолить, поперчить, хорошо перемешать.

8. Тушить до мягкости 7-8 минут.

9. Соединить капусту, рис, фарш и специи.

10. Добавить раздавленный горошек кориандра.

11. Сформировать голубцы влажными руками.

12. Выложить плотно в один слой в смазанную маслом форму.

13. Для заливки соединить томаты и сметану.

14. Добавьте соль и перец, все хорошо перемешайте.

15. Залить голубцы и запекать 180/45-50 мин.

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