Ленивые голубцы с мясом: как приготовить быстрое блюдо
Ленивые голубцы – это альтернативный вариант быстрого приготовления любимого блюда, которое не займет много времени. В основе – свежий мясной фарш, обернутый в капустные листья с добавлением нежного соуса. Таким образом, эти ингредиенты сочетают ароматный вкус мяса и свежесть капусты.
Идея приготовления ленивых голубцов со сливочным соусом опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником @nasssssstka в Instagram.
Ингредиенты для голубцов:
- 100 г. риса
- 400г. капусты
- 1 луковица
- 1 морковь
- масло
- соль, перец
- 500 г фарша
Ингредиенты для заливки:
- 1 луковица
- 1 морковь
- 3 ст. л сметаны
- 150 г. томатного кетчупа
- 200мл. воды
- соль, перец,
Способ приготовления:
1. Нарезаем мелко лук, морковь и капусту. Отправляем на сковороду. Тушим на маленьком огне 15 мин. Оставляем остыть.
2. В миске смешиваем мясной фарш заранее приготовленный рис, специи по вкусу и овощную массу. Все тщательно перемешиваем.
3. Из мясо-овощной массы формируем ленивые голубцы продолговатой формы и выкладываем в противень.
Способ приготовления соуса:
1. Берем одну луковицу и морковь, нарезаем и тушим.
2. К овощам добавляем сметану, кетчуп, воду и специи.
3. Перемешиваем и вливаем в противень на голубке.
4. Выпекаем при 180 градусов – 40 мин.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: