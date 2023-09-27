Ленивые голубцы – это альтернативный вариант быстрого приготовления любимого блюда, которое не займет много времени. В основе – свежий мясной фарш, обернутый в капустные листья с добавлением нежного соуса. Таким образом, эти ингредиенты сочетают ароматный вкус мяса и свежесть капусты.

Идея приготовления ленивых голубцов со сливочным соусом опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником @nasssssstka в Instagram.

Видео дня

Ингредиенты для голубцов:

100 г. риса

400г. капусты

1 луковица

1 морковь

масло

соль, перец

500 г фарша

Ингредиенты для заливки:

1 луковица

1 морковь

3 ст. л сметаны

150 г. томатного кетчупа

200мл. воды

соль, перец,

Способ приготовления:

1. Нарезаем мелко лук, морковь и капусту. Отправляем на сковороду. Тушим на маленьком огне 15 мин. Оставляем остыть.

2. В миске смешиваем мясной фарш заранее приготовленный рис, специи по вкусу и овощную массу. Все тщательно перемешиваем.

3. Из мясо-овощной массы формируем ленивые голубцы продолговатой формы и выкладываем в противень.

Способ приготовления соуса:

1. Берем одну луковицу и морковь, нарезаем и тушим.

2. К овощам добавляем сметану, кетчуп, воду и специи.

3. Перемешиваем и вливаем в противень на голубке.

4. Выпекаем при 180 градусов – 40 мин.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: