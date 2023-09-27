Ленивые голубцы с мясом: как приготовить быстрое блюдо

Виктория Жмайло
FoodOboz
2 минуты
1,0 т.
Ленивые голубцы с мясом: как приготовить быстрое блюдо

Ленивые голубцы – это альтернативный вариант быстрого приготовления любимого блюда, которое не займет много времени. В основе – свежий мясной фарш, обернутый в капустные листья с добавлением нежного соуса. Таким образом, эти ингредиенты сочетают ароматный вкус мяса и свежесть капусты.

Ленивые голубцы с мясом: как приготовить быстрое блюдо

Идея приготовления ленивых голубцов со сливочным соусом опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником @nasssssstka в Instagram.

Ленивые голубцы с мясом: как приготовить быстрое блюдо
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Ингредиенты для голубцов:

  • 100 г. риса
  • 400г. капусты
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • масло
  • соль, перец
  • 500 г фарша

Ингредиенты для заливки:

  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 3 ст. л сметаны
  • 150 г. томатного кетчупа
  • 200мл. воды
  • соль, перец,

Способ приготовления:

1. Нарезаем мелко лук, морковь и капусту. Отправляем на сковороду. Тушим на маленьком огне 15 мин. Оставляем остыть.

Ленивые голубцы с мясом: как приготовить быстрое блюдо

2. В миске смешиваем мясной фарш заранее приготовленный рис, специи по вкусу и овощную массу. Все тщательно перемешиваем.

Ленивые голубцы с мясом: как приготовить быстрое блюдо

3. Из мясо-овощной массы формируем ленивые голубцы продолговатой формы и выкладываем в противень.

Ленивые голубцы с мясом: как приготовить быстрое блюдо

Способ приготовления соуса:

1. Берем одну луковицу и морковь, нарезаем и тушим.

Ленивые голубцы с мясом: как приготовить быстрое блюдо

2. К овощам добавляем сметану, кетчуп, воду и специи.

Ленивые голубцы с мясом: как приготовить быстрое блюдо

3. Перемешиваем и вливаем в противень на голубке.

Ленивые голубцы с мясом: как приготовить быстрое блюдо

4. Выпекаем при 180 градусов – 40 мин.

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