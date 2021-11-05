Ленивые голубцы с пекинской капустой, которые можно приготовить за 30 минут

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Домашние голубцы

Мечта каждой хозяйки, которая любит готовить голубцы – сделать их очень быстро. Но, как правило этот нелегкий процесс занимает около 1 часа.

Фудблогер katyamull поделилась рецептом ленивых голубцов, которые вы с легкостью приготовите за 30 минут и они по вкусу будут даже лучше классических.

Ингредиенты для голубцов

Ингредиенты:

  • небольшая пекинская капуста – 1 шт.

  • кипяток – 300 мл

  • говяжий фарш – 800 г

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  • булгур – 100 г

  • лук – 100 г

  • морковь – 100 г

  • томатная паста – 50 г

  • сухой чеснок – 1/2 ч. л.

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Как приготовить вкусные голубцы

  1. Капусту залейте кипятком и оставь на 3 минуты.

  2. Готовый фарш посоли, поперчите, добавьте булгур и натертый лук, перец. Все тщательно перемешайте и дайте постоять несколько минут.

  3. Натрите морковь и обжарьте до румяности и мягкости.

  4. Добавьте к моркови томатную пасту и немного кипятка, перемешайте и немного протушите.

  5. В капустные листья заверните готовую начинку, сформируйте голубцы и переложите в готовый морковный соус.

  6. Томите под крышкой на среднем огне около 20-25 минут.

Подавать голубцы лучше всего горячими и со сметаной.

Как приготовить голубцы

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