Ленивые голубцы с пекинской капустой, которые можно приготовить за 30 минут

Мечта каждой хозяйки, которая любит готовить голубцы – сделать их очень быстро. Но, как правило этот нелегкий процесс занимает около 1 часа.

Фудблогер katyamull поделилась рецептом ленивых голубцов, которые вы с легкостью приготовите за 30 минут и они по вкусу будут даже лучше классических.

Ингредиенты:

небольшая пекинская капуста – 1 шт.

кипяток – 300 мл

говяжий фарш – 800 г

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булгур – 100 г

лук – 100 г

морковь – 100 г

томатная паста – 50 г

сухой чеснок – 1/2 ч. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Капусту залейте кипятком и оставь на 3 минуты. Готовый фарш посоли, поперчите, добавьте булгур и натертый лук, перец. Все тщательно перемешайте и дайте постоять несколько минут. Натрите морковь и обжарьте до румяности и мягкости. Добавьте к моркови томатную пасту и немного кипятка, перемешайте и немного протушите. В капустные листья заверните готовую начинку, сформируйте голубцы и переложите в готовый морковный соус. Томите под крышкой на среднем огне около 20-25 минут.

Подавать голубцы лучше всего горячими и со сметаной.

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