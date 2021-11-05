Ленивые голубцы с пекинской капустой, которые можно приготовить за 30 минут
Мечта каждой хозяйки, которая любит готовить голубцы – сделать их очень быстро. Но, как правило этот нелегкий процесс занимает около 1 часа.
Фудблогер katyamull поделилась рецептом ленивых голубцов, которые вы с легкостью приготовите за 30 минут и они по вкусу будут даже лучше классических.
Ингредиенты:
небольшая пекинская капуста – 1 шт.
кипяток – 300 мл
говяжий фарш – 800 г
булгур – 100 г
лук – 100 г
морковь – 100 г
томатная паста – 50 г
сухой чеснок – 1/2 ч. л.
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Капусту залейте кипятком и оставь на 3 минуты.
Готовый фарш посоли, поперчите, добавьте булгур и натертый лук, перец. Все тщательно перемешайте и дайте постоять несколько минут.
Натрите морковь и обжарьте до румяности и мягкости.
Добавьте к моркови томатную пасту и немного кипятка, перемешайте и немного протушите.
В капустные листья заверните готовую начинку, сформируйте голубцы и переложите в готовый морковный соус.
Томите под крышкой на среднем огне около 20-25 минут.
Подавать голубцы лучше всего горячими и со сметаной.
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