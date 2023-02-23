Ленивые голубцы с тушеной капустой в духовке: делимся оригинальным рецептом
Домашние голубцы – блюдо, которое любит и умеет готовить каждый украинец. В классическом варианте они готовятся с рисом, мясным фаршем и пикантным томатным соусом. Еще их можно готовить без капусты, без риса и даже без мяса.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных ленивых голубцов, которые готовятся с тушеной капустой.
Ингредиенты:
- Мясо для фарша – 800 г
- Капуста – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Томатная паста - 4 ст. л.
- Рис – 150 г
- Перец, соль, паприка – по вкусу
- Перец – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Капусту и лук порежьте, протушите до мягкости.
2. Рис отварите до полуготовности.
3. Мясо для фарша пропустите через мясорубку, добавьте тушеную капусту, рис и специи по вкусу, хорошо перемешайте.
4. Нарежьте перец и пожарьте до полуготовности. Добавьте воду и томатную пасту, залейте перец, доведите до кипения и выключите. Добавьте немного зелени.
5. Руками сформируйте из фарша "котлеты" и выложите в форму для запекания, сверху залейте соусом, накройте фольгой или крышкой и готовьте 30-35 минут при температуре 180 °С.
Готовые голубцы лучше всего подавать горячими, с зеленью и сметаной!
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