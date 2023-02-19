Ленивые голубцы в духовке: капусту парить не придется
Если вы не хотите долго парить капусту, а затем закручивать у нее фарш на голубцы – воспользуйтесь следующей идеей. Компоненты нужно просто измельчить и смешать. Готовят такие голубцы в духовке, поэтому получаются нежирными и достаточно диетическими.
Идея приготовления ленивых голубцов в духовке опубликована на странице фудблогера cooking__by__elena в Instagram.
Ингредиенты:
- фарш – 800 г
- капуста – 1 шт
- морковь – 1 шт
- лук – 1 шт
- томатная паста – 4 ст л
- рис – 150 г
- перец, соль, паприка
- перец – 1 шт
Способ приготовления:
1. Протушить капусту с морковью и луком.
2. Отварить рис до полуготовности.
3. Для фарша измельчить филе в блендере.
4. К фаршу добавить тушеную капусту, рис и специи по вкусу.
5. Хорошо перемешать.
6. Нарезать перец и жарить до полуготовности.
7. Разбавить водой (300 мл) томатную пасту и залить перец. Довести до кипения и выключить.
8. Добавить немного зелени.
9. Сформировать котлеты и выложить в форму для запекания.
10. Залить соусом и накрыть фольгой или крышкой.
11. Готовить 30-35 минут при температуре 180 градусов. Можно готовить в кастрюле под крышкой (на небольшом огне) до готовности.