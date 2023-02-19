Ленивые голубцы в духовке: капусту парить не придется

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,2 т.
Ленивые голубцы в духовке: капусту парить не придется

Если вы не хотите долго парить капусту, а затем закручивать у нее фарш на голубцы – воспользуйтесь следующей идеей. Компоненты нужно просто измельчить и смешать. Готовят такие голубцы в духовке, поэтому получаются нежирными и достаточно диетическими.

Идея приготовления ленивых голубцов в духовке опубликована на странице фудблогера cooking__by__elena в Instagram.

Ленивые голубцы в духовке: капусту парить не придется

Ингредиенты:

  • фарш – 800 г
  • капуста – 1 шт
  • морковь – 1 шт
  • лук – 1 шт
  • томатная паста – 4 ст л
  • рис – 150 г
  • перец, соль, паприка
  • перец – 1 шт
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Способ приготовления:

Ленивые голубцы в духовке: капусту парить не придется

1. Протушить капусту с морковью и луком.

2. Отварить рис до полуготовности.

Ленивые голубцы в духовке: капусту парить не придется

3. Для фарша измельчить филе в блендере.

4. К фаршу добавить тушеную капусту, рис и специи по вкусу.

5. Хорошо перемешать.

6. Нарезать перец и жарить до полуготовности.

Ленивые голубцы в духовке: капусту парить не придется

7. Разбавить водой (300 мл) томатную пасту и залить перец. Довести до кипения и выключить.

8. Добавить немного зелени.

9. Сформировать котлеты и выложить в форму для запекания.

Ленивые голубцы в духовке: капусту парить не придется

10. Залить соусом и накрыть фольгой или крышкой.

11. Готовить 30-35 минут при температуре 180 градусов. Можно готовить в кастрюле под крышкой (на небольшом огне) до готовности.

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