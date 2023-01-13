Приготовление традиционных голубцов – это достаточно продолжительный процесс. Нужно пропарить капусту, срезать лишние прожилки, сделать фарш, завернуть его в листья и все это тушить больше 40 минут. Поэтому если вы хотите сэкономить время – стоит воспользоваться ленивой альтернативой такого блюда.

Идея приготовления сочных ленивых голубцов опубликована на странице фудблогера Александры Паламарь (sashenka_palamar) в Instagram.

Ингредиенты:

капуста – 300 г

морковь – 1 шт

лук – 1шт

рис – 1 стакан

фарш – 350 г

яйца – 1 шт

соль, перец, специи – по вкусу.

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Ингредиенты для соуса:

сливки 15% – 300 мл

кетчуп – 3 ст.л.

вода кипяченая – 100 мл

зелень

Способ приготовления:

1. Тушим лук, морковь и капусту до полуготовности.

2. Рис отвариваем до полуготовности.

3. В большом сосуде смешиваем капусту, рис и сырой фарш.

4. Влажными руками лепим тефтельки.

5. Готовим соус: смешиваем сливки, кетчуп, воду и заливаем соусом тефтельки.

6. Ставим в духовку при температуре 180 градусов на 35-45 минут.

7. Добавляем зелень.

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