Ленивые голубцы в соусе: парить и заворачивать капусту не придется

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,1 т.
Ленивые голубцы в соусе: парить и заворачивать капусту не придется

Приготовление традиционных голубцов – это достаточно продолжительный процесс. Нужно пропарить капусту, срезать лишние прожилки, сделать фарш, завернуть его в листья и все это тушить больше 40 минут. Поэтому если вы хотите сэкономить время –  стоит воспользоваться ленивой альтернативой такого блюда.

Идея приготовления сочных ленивых голубцов опубликована на странице фудблогера Александры Паламарь (sashenka_palamar) в Instagram.

Ленивые голубцы в соусе: парить и заворачивать капусту не придется

Ингредиенты:

  • капуста – 300 г
  • морковь – 1 шт
  • лук – 1шт
  • рис – 1 стакан
  • фарш – 350 г
  • яйца – 1 шт
  • соль, перец, специи – по вкусу.
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Ингредиенты для соуса:

  • сливки 15% – 300 мл
  • кетчуп – 3 ст.л.
  • вода кипяченая – 100 мл
  • зелень

Способ приготовления:

Ленивые голубцы в соусе: парить и заворачивать капусту не придется

1. Тушим лук, морковь и капусту до полуготовности.

 

2. Рис отвариваем до полуготовности.

Ленивые голубцы в соусе: парить и заворачивать капусту не придется

3. В большом сосуде смешиваем капусту, рис и сырой фарш.

 

4. Влажными руками лепим тефтельки.

Ленивые голубцы в соусе: парить и заворачивать капусту не придется

5. Готовим соус: смешиваем сливки, кетчуп, воду и заливаем соусом тефтельки.

Ленивые голубцы в соусе: парить и заворачивать капусту не придется

6. Ставим в духовку при температуре 180 градусов на 35-45 минут.

7. Добавляем зелень.

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