Ленивые голубцы в соусе: парить и заворачивать капусту не придется
Приготовление традиционных голубцов – это достаточно продолжительный процесс. Нужно пропарить капусту, срезать лишние прожилки, сделать фарш, завернуть его в листья и все это тушить больше 40 минут. Поэтому если вы хотите сэкономить время – стоит воспользоваться ленивой альтернативой такого блюда.
Идея приготовления сочных ленивых голубцов опубликована на странице фудблогера Александры Паламарь (sashenka_palamar) в Instagram.
Ингредиенты:
- капуста – 300 г
- морковь – 1 шт
- лук – 1шт
- рис – 1 стакан
- фарш – 350 г
- яйца – 1 шт
- соль, перец, специи – по вкусу.
Ингредиенты для соуса:
- сливки 15% – 300 мл
- кетчуп – 3 ст.л.
- вода кипяченая – 100 мл
- зелень
Способ приготовления:
1. Тушим лук, морковь и капусту до полуготовности.
2. Рис отвариваем до полуготовности.
3. В большом сосуде смешиваем капусту, рис и сырой фарш.
4. Влажными руками лепим тефтельки.
5. Готовим соус: смешиваем сливки, кетчуп, воду и заливаем соусом тефтельки.
6. Ставим в духовку при температуре 180 градусов на 35-45 минут.
7. Добавляем зелень.
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