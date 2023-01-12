Ленивые голубцы за 30 минут: делимся самым простым рецептом сытного и вкусного блюда
Голубцы – идеальное блюдо для праздничного стола и на каждый день. Готовят их в классическом варианте в капустных листьях, с томатным соусом, с мясной начинкой. Но также это блюдо можно готовить и без капусты.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом ленивых, вкусных голубцов, которые готовятся на сковороде всего 30-35 минут.
Ингредиенты:
- фарш – 800 г
- капуста – 1шт.
- рис – 200 г
- лук – 3 шт.
- морковь – 1 шт.
- вода – 100 мл
- специи – по вкусу
Для соуса:
- лук – 1 шт.
- сметана – 3 ст. л.
- сладкий перец – 1 шт.
- томатная паста – 200 г
- специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. На сковороде обжарьте лук и морковь, добавьте капусту и специи, хорошо перемешайте и залейте водой, накройте крышкой и готовьте на среднем огне до полуготовности.
2. Для соуса: на сковороде обжарьте лук и сладкий перец, добавьте томатную пасту, сметану и приправы по вкусу, доведите до кипения и уберите из огня.
3. К фаршу добавьте отварной рис, тушеную капусту, приправы. Хорошо перемешайте и влажными руками сформируйте "котлеты".
4. Переложите их в форму, залейте соусом и отправьте в разогретую до 190 градусов духовку на 30-35 минут.
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