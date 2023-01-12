Голубцы – идеальное блюдо для праздничного стола и на каждый день. Готовят их в классическом варианте в капустных листьях, с томатным соусом, с мясной начинкой. Но также это блюдо можно готовить и без капусты.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом ленивых, вкусных голубцов, которые готовятся на сковороде всего 30-35 минут.

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Ингредиенты:

фарш – 800 г

капуста – 1шт.

рис – 200 г

лук – 3 шт.

морковь – 1 шт.

вода – 100 мл

специи – по вкусу

Для соуса:

лук – 1 шт.

сметана – 3 ст. л.

сладкий перец – 1 шт.

томатная паста – 200 г

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. На сковороде обжарьте лук и морковь, добавьте капусту и специи, хорошо перемешайте и залейте водой, накройте крышкой и готовьте на среднем огне до полуготовности.

2. Для соуса: на сковороде обжарьте лук и сладкий перец, добавьте томатную пасту, сметану и приправы по вкусу, доведите до кипения и уберите из огня.

3. К фаршу добавьте отварной рис, тушеную капусту, приправы. Хорошо перемешайте и влажными руками сформируйте "котлеты".

4. Переложите их в форму, залейте соусом и отправьте в разогретую до 190 градусов духовку на 30-35 минут.

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