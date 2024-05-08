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Ленивые хачапури на сковороде: как быстро приготовить сытное блюдо
Для приготовления ленивых хачапури вам понадобится минимум продуктов. Очень важно – сделать правильно основу.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом ленивых хачапури с твердым сыром и на теплом молоке.
Ингредиенты:
- яйцо – 1 шт.
- молоко теплое – 200 мл
- мука – 150-160 г
- соль – 0,5 ч. л.
- разрыхлитель – 0,5 ч. л.
- твердый сыр (или сулугуни, или моцарелла, или брынза) – 160-200 г
- масло для жарки
- кусочек сливочного масла
Способ приготовления:
1️. В миску добавьте яйцо, теплое молоко, муку, разрыхлитель и соль, все перемешайте. Далее добавьте натертый сыр и снова перемешайте.
2️. На раскаленную сковороду добавьте масло, выложите творожное тесто, разровняйте и под закрытой крышкой с обеих сторон на маленьком огне жарьте по 10 минут с обеих сторон (20 минут для готовности).
3️. Готовые хачапури выложите на тарелку и смажьте кусочком сливочного масла!
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