Ленивые хачапури на сковороде: как быстро приготовить сытное блюдо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Ленивые хачапури на сковороде: как быстро приготовить сытное блюдо

Для приготовления ленивых хачапури вам понадобится минимум продуктов. Очень важно – сделать правильно основу. 

Ленивые хачапури с сыром

Кулинар поделилась в Instagram рецептом ленивых хачапури с твердым сыром и на теплом молоке. 

Рецепт хачапури
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Ингредиенты: 

  • яйцо – 1 шт.
  • молоко теплое – 200 мл
  • мука – 150-160 г
  • соль – 0,5 ч. л.
  • разрыхлитель – 0,5 ч. л.
  • твердый сыр (или сулугуни, или моцарелла, или брынза) – 160-200 г
  • масло для жарки
  • кусочек сливочного масла 

Способ приготовления: 

1️. В миску добавьте яйцо, теплое молоко, муку, разрыхлитель и соль, все перемешайте. Далее добавьте натертый сыр и снова перемешайте. 

Тесто для хачапури

2️. На раскаленную сковороду добавьте масло, выложите творожное тесто, разровняйте и под закрытой крышкой с обеих сторон на маленьком огне жарьте по 10 минут с обеих сторон (20 минут для готовности).

Приготовление хачапури

3️. Готовые хачапури выложите на тарелку и смажьте кусочком сливочного масла!

Готовые хачапури

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