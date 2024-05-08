Для приготовления ленивых хачапури вам понадобится минимум продуктов. Очень важно – сделать правильно основу.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом ленивых хачапури с твердым сыром и на теплом молоке.

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Ингредиенты:

яйцо – 1 шт.

молоко теплое – 200 мл

мука – 150-160 г

соль – 0,5 ч. л.

разрыхлитель – 0,5 ч. л.

твердый сыр (или сулугуни, или моцарелла, или брынза) – 160-200 г

масло для жарки

кусочек сливочного масла

Способ приготовления:

1️. В миску добавьте яйцо, теплое молоко, муку, разрыхлитель и соль, все перемешайте. Далее добавьте натертый сыр и снова перемешайте.

2️. На раскаленную сковороду добавьте масло, выложите творожное тесто, разровняйте и под закрытой крышкой с обеих сторон на маленьком огне жарьте по 10 минут с обеих сторон (20 минут для готовности).

3️. Готовые хачапури выложите на тарелку и смажьте кусочком сливочного масла!

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