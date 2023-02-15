Ленивые хачапури на сковороде: рецепт идеального теста
Сытное, вкусное и очень простое в приготовлении блюдо – именно хачапури, для приготовления которых вам понадобится минимум продуктов. Очень важно, что готовить их можно просто на сковороде, но для этого нудно приготовить идеально тонкое и эластичное тесто.
Кулинар Алексей Крючков поделился в Instagram рецептом ленивых хачапури с сыром и зеленью, которые готовятся на сковороде.
Ингредиенты:
- мука – 200 г
- яйца – 1 шт.
- кефир – 100 мл
- соль – 1 ч. л.
- сахар – 1 ч. л.
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- растительное масло – 1 ст. л.
- сыр (брынза, сулугуни) – 200 г
Способ приготовления:
1. Яйца смешайте с солью и сахаром, добавьте кефир, растительное масло, всыпьте муку с разрыхлителем и замесите тесто. Дайте ему "отдохнуть" 15 минут.
2. Сыр натрите на терке, добавьте измельченный укроп.
3. Разделите тесто на ровные части, раскатайте, выложите начинку, хорошо залепите края и снова раскатайте.
4. Разогрейте сковороду, пожарьте с двух сторон до золотистости.
Смажьте готовые хачапури сливочным маслом и можно подавать!
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