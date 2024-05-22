Ленивые хачапури на сковороде: рецепт самого простого блюда из теста

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
351
Ленивые хачапури на сковороде: рецепт самого простого блюда из теста

Хачапури – идеальное блюдо для сытного перекуса, так как его основа – тесто, твердый сыр или творог и яйцо. Стоит отметить, что готовить хачапури можно и на сковороде. 

Вкусные хачапури

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных хачапури, которые готовятся на сковороде. 

Рецепт хачапури
Видео дня

Ингредиенты: 

  • 250 мл кефира
  • 0,5 ч л соды
  • 1 яйцо
  • 1 ч л сахара
  • 0,5 ч. л. соли
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 480-500 г муки

Начинка:

  • 500-550 г сыра сулугуни
  • 1 яйцо и сливочное масло для смазки

Способ приготовления: 

1. К кефиру добавьте соду и перемешайте. Добавьте яйцо, соль, сахар, растительное масло, перемешайте. Далее добавьте просеянную муку и замесите тесто, накройте его пленкой и дайте отдохнуть 5-10 минут.

Основа для теста

2. Для начинки: смешайте натертый сыр сулугуни и 1 яйцо.

Начинка для хачапури

3. Тесто разделите на 5 равных частей и сформируйте из них шарики. Каждый шарик раскатайте и внутрь выложите творожную начинку. Соберите края в центр и хорошо защепите. 

Приготовление блюда

4. Раскатайте хачапури диаметром примерно 24- 25 см. Также можно делать хачапури меньшего диаметра, но более пышные, кому как нравится.

Как правильно раскатать тесто для хачапури

5. Выпекайте хачапури на маленьком огне на сухой сковороде под крышкой, несколько раз переверните, пока не образуется золотистая корочка.

Сколько готовить хачапури

6. Готовые горячие хачапури смажьте сливочным маслом, сложите друг на друга и накройте пищевой пленкой, чтобы они оставались мягкими.

Готовые хачапури

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты