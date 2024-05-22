Хачапури – идеальное блюдо для сытного перекуса, так как его основа – тесто, твердый сыр или творог и яйцо. Стоит отметить, что готовить хачапури можно и на сковороде.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных хачапури, которые готовятся на сковороде.

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Ингредиенты:

250 мл кефира

0,5 ч л соды

1 яйцо

1 ч л сахара

0,5 ч. л. соли

1 ст. л. растительного масла

480-500 г муки

Начинка:

500-550 г сыра сулугуни

1 яйцо и сливочное масло для смазки

Способ приготовления:

1. К кефиру добавьте соду и перемешайте. Добавьте яйцо, соль, сахар, растительное масло, перемешайте. Далее добавьте просеянную муку и замесите тесто, накройте его пленкой и дайте отдохнуть 5-10 минут.

2. Для начинки: смешайте натертый сыр сулугуни и 1 яйцо.

3. Тесто разделите на 5 равных частей и сформируйте из них шарики. Каждый шарик раскатайте и внутрь выложите творожную начинку. Соберите края в центр и хорошо защепите.

4. Раскатайте хачапури диаметром примерно 24- 25 см. Также можно делать хачапури меньшего диаметра, но более пышные, кому как нравится.

5. Выпекайте хачапури на маленьком огне на сухой сковороде под крышкой, несколько раз переверните, пока не образуется золотистая корочка.

6. Готовые горячие хачапури смажьте сливочным маслом, сложите друг на друга и накройте пищевой пленкой, чтобы они оставались мягкими.

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