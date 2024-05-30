Домашние хачапури можно готовить с любым твердым сыром, но самое главное – сделать удачное тесто. Стоит отметить, что готовить хачапури можно еще и на сковороде.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых хачапури с твердым сыром, которые готовятся на теплом молоке.

Ингредиенты:

яйцо – 1 шт.

молоко теплое – 200 мл

мука – 150-160 г

соль – 0,5 ч. л.

разрыхлитель – 0,5 ч. л.

твердый сыр (или сулугуни, или моцарелла, или брынза) – 160-200 г

масло для жарки

кусочек сливочного масла для смазки

Способ приготовления:

1️. В миске взбейте яйцо, добавьте теплое молоко, муку, разрыхлитель и соль. Далее добавьте натертый сыр и снова перемешайте.

2️. На раскаленную сковороду добавьте масло, выложите творожное тесто, разровняйте и под закрытой крышкой с обеих сторон на маленьком огне жарьте по 10 минут с обеих сторон (20 минут для готовности).

3️. Готовые хачапури выложите на тарелку и смажьте кусочком сливочного масла.

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