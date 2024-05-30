Ленивые хачапури на сковороде: рецепт сытного блюда из муки и сыра

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Ленивые хачапури на сковороде: рецепт сытного блюда из муки и сыра

Домашние хачапури можно готовить с любым твердым сыром, но самое главное – сделать удачное тесто. Стоит отметить, что готовить хачапури можно еще и на сковороде. 

Вкусные хачапури

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых хачапури с твердым сыром, которые готовятся на теплом молоке. 

Рецепт хачапури

Ингредиенты: 

  • яйцо – 1 шт.
  • молоко теплое – 200 мл
  • мука – 150-160 г
  • соль – 0,5 ч. л.
  • разрыхлитель – 0,5 ч. л.
  • твердый сыр (или сулугуни, или моцарелла, или брынза) – 160-200 г
  • масло для жарки
  • кусочек сливочного масла для смазки

Способ приготовления: 

1️. В миске взбейте яйцо, добавьте теплое молоко, муку, разрыхлитель и соль. Далее добавьте натертый сыр и снова перемешайте. 

Основа для теста

2️. На раскаленную сковороду добавьте масло, выложите творожное тесто, разровняйте и под закрытой крышкой с обеих сторон на маленьком огне жарьте по 10 минут с обеих сторон (20 минут для готовности).

Приготовление хачапури

3️. Готовые хачапури выложите на тарелку и смажьте кусочком сливочного масла.

Готовые хачапури

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