Ленивые хачапури на сковороде: рецепт сытного блюда из муки и сыра
Домашние хачапури можно готовить с любым твердым сыром, но самое главное – сделать удачное тесто. Стоит отметить, что готовить хачапури можно еще и на сковороде.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых хачапури с твердым сыром, которые готовятся на теплом молоке.
Ингредиенты:
- яйцо – 1 шт.
- молоко теплое – 200 мл
- мука – 150-160 г
- соль – 0,5 ч. л.
- разрыхлитель – 0,5 ч. л.
- твердый сыр (или сулугуни, или моцарелла, или брынза) – 160-200 г
- масло для жарки
- кусочек сливочного масла для смазки
Способ приготовления:
1️. В миске взбейте яйцо, добавьте теплое молоко, муку, разрыхлитель и соль. Далее добавьте натертый сыр и снова перемешайте.
2️. На раскаленную сковороду добавьте масло, выложите творожное тесто, разровняйте и под закрытой крышкой с обеих сторон на маленьком огне жарьте по 10 минут с обеих сторон (20 минут для готовности).
3️. Готовые хачапури выложите на тарелку и смажьте кусочком сливочного масла.
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