Ленивые хачапури на сковороде с двумя видами сыра и зеленью: самый быстрый и простой рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт ленивых хачапури

Хачапури – очень вкусное и сытное блюдо грузинской кухни. Стоит отметить, что готовить их можно и в домашних условиях, самое главное – сделать правильное тесто, от которого будет зависеть вкус и структура блюда. Для начинки можно использовать твердый сыр и творог, а также сыр сулугуни, зелень и фарш. 

Домашние хачапури на сковороде

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом ленивых хачапури с 2 видами сыра и зеленью, которые очень просто готовятся на сковороде. 

Рецепт хачапури
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Ингредиенты: 

  • кефир – 1 стакан
  • мука – 300 г
  • сода – 0,5 ч. л. 
  • соль – щепотка 
  • сахар – щепотка 
  • растительное масло – 2 ст. л. 

Для начинки:

  • кисломолочный творог – 150 г 
  • сулугуни – 150 г 
  • зелень – 1/2 пучка 

Способ приготовления:

1. К кефиру добавьте растительное масло, соль и сахар, перемешайте. Муку смешайте с содой, всыпьте в кефир, замесите мягкое тесто.

Как приготовить удачное тесто для хачапури

2. Начинка: натрите сыр, порежьте мелко зелень и смешайте это с кисломолочным сыром.

Начинка для блюда

3. Тесто разделите на 4 части, каждый скатайте в шарик и тоненько раскатайте. В центр выложите начинку, края соберите в центр и защепите. Посыпьте мукой и раскатайте диаметром 22-24 см.

Приготовление хачапури

4. В сковороде разогрейте небольшое количество растительного масла, выложите хачапури и обжарьте с двух сторон. 

Готовое блюдо

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