Ленивые хачапури на сковороде с двумя видами сыра и зеленью: самый быстрый и простой рецепт
Хачапури – очень вкусное и сытное блюдо грузинской кухни. Стоит отметить, что готовить их можно и в домашних условиях, самое главное – сделать правильное тесто, от которого будет зависеть вкус и структура блюда. Для начинки можно использовать твердый сыр и творог, а также сыр сулугуни, зелень и фарш.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом ленивых хачапури с 2 видами сыра и зеленью, которые очень просто готовятся на сковороде.
Ингредиенты:
- кефир – 1 стакан
- мука – 300 г
- сода – 0,5 ч. л.
- соль – щепотка
- сахар – щепотка
- растительное масло – 2 ст. л.
Для начинки:
- кисломолочный творог – 150 г
- сулугуни – 150 г
- зелень – 1/2 пучка
Способ приготовления:
1. К кефиру добавьте растительное масло, соль и сахар, перемешайте. Муку смешайте с содой, всыпьте в кефир, замесите мягкое тесто.
2. Начинка: натрите сыр, порежьте мелко зелень и смешайте это с кисломолочным сыром.
3. Тесто разделите на 4 части, каждый скатайте в шарик и тоненько раскатайте. В центр выложите начинку, края соберите в центр и защепите. Посыпьте мукой и раскатайте диаметром 22-24 см.
4. В сковороде разогрейте небольшое количество растительного масла, выложите хачапури и обжарьте с двух сторон.
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