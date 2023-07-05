Хачапури – очень вкусное и сытное блюдо грузинской кухни. Стоит отметить, что готовить их можно и в домашних условиях, самое главное – сделать правильное тесто, от которого будет зависеть вкус и структура блюда. Для начинки можно использовать твердый сыр и творог, а также сыр сулугуни, зелень и фарш.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом ленивых хачапури с 2 видами сыра и зеленью, которые очень просто готовятся на сковороде.

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Ингредиенты:

кефир – 1 стакан

мука – 300 г

сода – 0,5 ч. л.

соль – щепотка

сахар – щепотка

растительное масло – 2 ст. л.

Для начинки:

кисломолочный творог – 150 г

сулугуни – 150 г

зелень – 1/2 пучка

Способ приготовления:

1. К кефиру добавьте растительное масло, соль и сахар, перемешайте. Муку смешайте с содой, всыпьте в кефир, замесите мягкое тесто.

2. Начинка: натрите сыр, порежьте мелко зелень и смешайте это с кисломолочным сыром.

3. Тесто разделите на 4 части, каждый скатайте в шарик и тоненько раскатайте. В центр выложите начинку, края соберите в центр и защепите. Посыпьте мукой и раскатайте диаметром 22-24 см.

4. В сковороде разогрейте небольшое количество растительного масла, выложите хачапури и обжарьте с двух сторон.

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