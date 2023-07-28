Ленивые хачапури по-мегрельски: самый простой рецепт вкусного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
681
Ленивое хачапури на сковороде

Домашние хачапури – очень вкусно и сытное блюдо, основа которого – тесто, несколько видов сыра. Стоит отметить, что блюдо можно готовить как в духовке, так и на сковороде. 

Хачапури по-мегрельски

Кулинар Анастасия поделилась в Instagram рецептом вкусных хачапури с сыром, которые готовятся всего 20 минут. 

Рецепт хачапури
Видео дня

Ингредиенты:

  • мука – 350 г
  • сахар – 15 г
  • теплая вода – 220 мл
  • растительное масло – 2 ст. л. 
  • сухие дрожжи – 4 г
  • соль – 5 г
  • сыр микс из сулугуни, брынзы, адыгейского/моцареллы – 500 г
  • яйца – 1 шт. 
  • сливочное масло – 30 

Способ приготовления:

1. В теплой воде растворите сахар, соль и дрожжи. Добавьте муку и замесите тесто, влейте масло, еще раз перемешайте. Накройте тесто полотенцем и оставьте на 1-1,5 часа.

Приготовление теста для хачапури

2. Сыр натрите. Тесто разделите на 2 части, раскатайте каждую половинку теста на припыленной мукой поверхности тоненьким кругом. Выложите половину сыра и соберите краешки круга как мешочек, раскатайте тоненьким кругом.

Как приготовить вкусные хачапури

3. Переложите на противень застеленный бумагой. Смажьте взбитым яйцом, посыпьте остатками сыра и запекайте при 200 С 20 минут. 

Хачапури на сковороде

Горячее хачапури смажьте маслом!  

Готовые хачапури

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты