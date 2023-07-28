Хачапури по-мегрельски

Домашние хачапури – очень вкусно и сытное блюдо, основа которого – тесто, несколько видов сыра. Стоит отметить, что блюдо можно готовить как в духовке, так и на сковороде.

Кулинар Анастасия поделилась в Instagram рецептом вкусных хачапури с сыром, которые готовятся всего 20 минут.

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Ингредиенты:

мука – 350 г

сахар – 15 г

теплая вода – 220 мл

растительное масло – 2 ст. л.

сухие дрожжи – 4 г

соль – 5 г

сыр микс из сулугуни, брынзы, адыгейского/моцареллы – 500 г

яйца – 1 шт.

сливочное масло – 30

Способ приготовления:

1. В теплой воде растворите сахар, соль и дрожжи. Добавьте муку и замесите тесто, влейте масло, еще раз перемешайте. Накройте тесто полотенцем и оставьте на 1-1,5 часа.

2. Сыр натрите. Тесто разделите на 2 части, раскатайте каждую половинку теста на припыленной мукой поверхности тоненьким кругом. Выложите половину сыра и соберите краешки круга как мешочек, раскатайте тоненьким кругом.

3. Переложите на противень застеленный бумагой. Смажьте взбитым яйцом, посыпьте остатками сыра и запекайте при 200 С 20 минут.

Горячее хачапури смажьте маслом!

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