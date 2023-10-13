Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных закусок, рагу, салатов, а также легких супов, оладий, блинов, пирогов и запеканок. Еще их можно консервировать и замораживать.

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом ленивых кабачковых голубцов, которые будут очень сочными и мягкими.

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Ингредиенты:

кабачки – 2-3 шт.

фарш – 350 г

зажарка из моркови и лука

рис – 3 ст. л.

томатная паста или томаты, которые нужно немного разбавить водой;

соль и перец, любимые специи

Способ приготовления:

1. К фаршу добавьте зажарку из моркови и лука, добавьте специи и сырой рис.

2. Кабачки нарежьте слайсами.

3. Выложите в кабачки фарш, сверните, выложите в форму для запекания, залейте томатным соусом и запекайте 40 минут при 180 С.

Готовые голубцы будут вкусными в горячем и холодном виде!

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