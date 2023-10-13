Ленивые кабачковые голубцы на скорую руку: рецепт сытного и вкусного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,2 т.
Рецепт голубцов

Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных закусок, рагу, салатов, а также легких супов, оладий, блинов, пирогов и запеканок. Еще их можно консервировать и замораживать. 

Молодые кабачки для приготовления блюд

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом ленивых кабачковых голубцов, которые будут очень сочными и мягкими. 

Рецепт голубцов
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Ингредиенты:

  • кабачки – 2-3 шт.
  • фарш – 350 г
  • зажарка из моркови и лука 
  • рис – 3 ст. л. 
  • томатная паста или томаты, которые нужно немного разбавить водой;
  • соль и перец, любимые специи

Способ приготовления:

1. К фаршу добавьте зажарку из моркови и лука, добавьте специи и сырой рис.  

Начинка для голубцов

2. Кабачки нарежьте слайсами.

Приготовление голубцов

3. Выложите в кабачки фарш, сверните, выложите в форму для запекания, залейте томатным соусом  и запекайте 40 минут при 180 С. 

Соус для голубцов

Готовые голубцы будут вкусными в горячем и холодном виде!

Готовые голубцы

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