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Ленивые кабачковые голубцы на скорую руку: рецепт сытного и вкусного блюда
Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных закусок, рагу, салатов, а также легких супов, оладий, блинов, пирогов и запеканок. Еще их можно консервировать и замораживать.
Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом ленивых кабачковых голубцов, которые будут очень сочными и мягкими.
Ингредиенты:
- кабачки – 2-3 шт.
- фарш – 350 г
- зажарка из моркови и лука
- рис – 3 ст. л.
- томатная паста или томаты, которые нужно немного разбавить водой;
- соль и перец, любимые специи
Способ приготовления:
1. К фаршу добавьте зажарку из моркови и лука, добавьте специи и сырой рис.
2. Кабачки нарежьте слайсами.
3. Выложите в кабачки фарш, сверните, выложите в форму для запекания, залейте томатным соусом и запекайте 40 минут при 180 С.
Готовые голубцы будут вкусными в горячем и холодном виде!
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