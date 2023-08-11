Если вы хотите очень быстро приготовить вкусные и мягкие отбивные, для этого можно использовать готовый фарш, а также вафли. Стоит отметить, что жарятся они очень быстро и будут мягкими и сочными.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом ленивых отбивных из фарша и вафель, которые готовятся очень быстро.

Ингредиенты:

вафли

фарш куриный

сыр твердый

яйца

любимые специи

Способ приготовления:

1. В фарш добавьте натертый твердый сыр, добавьте специи по вкусу, хорошо перемешайте.

Видео дня

2. Выложите фарш на вафли, накройте второй, придавите и порежьте.

3. Каждую вафлю обмокните в яйцо, жарьте на среднем огне с двух сторон до золотой корочки.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: