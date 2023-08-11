Ленивые отбивные по-новому: как правильно пожарить, чтобы они были мягкими внутри

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Домашние отбивные

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусные и мягкие отбивные, для этого можно использовать готовый фарш, а также вафли. Стоит отметить, что жарятся они очень быстро и будут мягкими и сочными. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом ленивых отбивных из фарша и вафель, которые готовятся очень быстро. 

Рецепт отбивных

Ингредиенты: 

  • вафли
  • фарш куриный
  • сыр твердый
  • яйца
  • любимые специи

Способ приготовления:

1. В фарш добавьте натертый твердый сыр, добавьте специи по вкусу, хорошо перемешайте. 

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Начинка для блюда

2. Выложите фарш на вафли, накройте второй, придавите и порежьте. 

Приготовление отбивных

3. Каждую вафлю обмокните в яйцо, жарьте на среднем огне с двух сторон до золотой корочки.

Готовое блюдо

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