Ленивые пирожки из лаваша помогают сэконимить время
В современном ритме – очень важно быть многофункциональным и успевать все. Сейчас все меньше хозяек тратят свое драгоценное время на приготовление блюд из традиционного теста, которое надо замесить, настоять, а потом еще и лепить. На помощь приходит лаваш.
Сегодня редакция FoodOboz делится идеей приготовления быстрых пирожков из лаваша, которые выйдут нежирными и хрустящими.
Пирожки из лаваша
Ингредиенты:
Лаваш армянский
Яйца – 7 шт
Зеленый лук – 100 г
Соль и масло – по вкусу
Способ приготовления:
Яйца отварить, почистить и мелко нарезать.
Нарезать зеленый лук
К луку и яйцам добавить соль и масло. Все перемешать.
Лаваш нарезать полосками.
На каждую полоску выложить начинку и завернуть пирожок.
Обжарить на растительном масле с двух сторон до золотистой корочки.
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