Ленивые пирожки из лаваша помогают сэконимить время

В современном ритме – очень важно быть многофункциональным и успевать все. Сейчас все меньше хозяек тратят свое драгоценное время на приготовление блюд из традиционного теста, которое надо замесить, настоять, а потом еще и лепить. На помощь приходит лаваш.

Сегодня редакция FoodOboz делится идеей приготовления быстрых пирожков из лаваша, которые выйдут нежирными и хрустящими.

Пирожки из лаваша

Ингредиенты:

Лаваш армянский

Яйца – 7 шт

Зеленый лук – 100 г

Соль и масло – по вкусу

Способ приготовления:

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Яйца отварить, почистить и мелко нарезать. Нарезать зеленый лук К луку и яйцам добавить соль и масло. Все перемешать. Лаваш нарезать полосками. На каждую полоску выложить начинку и завернуть пирожок. Обжарить на растительном масле с двух сторон до золотистой корочки.

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