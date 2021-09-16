Ленивые пирожки из лаваша помогают сэконимить время

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Ленивые пирожки из лаваша помогают сэконимить время

В современном ритме – очень важно быть многофункциональным и успевать все. Сейчас все меньше хозяек тратят свое драгоценное время на приготовление блюд из традиционного теста, которое надо замесить, настоять, а потом еще и лепить. На помощь приходит лаваш.

Сегодня редакция FoodOboz делится идеей приготовления быстрых пирожков из лаваша, которые выйдут нежирными и хрустящими.

Пирожки из лаваша

Хрустящие пирожки из лаваша

Ингредиенты:

  • Лаваш армянский

  • Яйца – 7 шт

  • Зеленый лук – 100 г

  • Соль и масло – по вкусу

Способ приготовления:

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  1. Яйца отварить, почистить и мелко нарезать.

  2. Нарезать зеленый лук

  3. К луку и яйцам добавить соль и масло. Все перемешать.

  4. Лаваш нарезать полосками.

  5. На каждую полоску выложить начинку и завернуть пирожок.

  6. Обжарить на растительном масле с двух сторон до золотистой корочки.

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