Ленивые пирожки на сковороде за 10 минут: рецепт самого простого и удачного теста без дрожжей
Если вы хотите приготовить очень быстро вкусные пирожки, кулинары советуют готовить жидкое тесто без замеса, без использования дрожжей и готовить их не в духовке, а просто на сковороде. Для оригинального вкуса добавьте в тесто варенные яйца, зеленый лук, жаренный фарш, колбасу, ветчину, тертый твердый сыр.
Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусных ленивых пирожков на сковороде с луком и вареным яйцом.
Ингредиенты:
Для теста:
- Яйца – 3 шт
- Кефир – 400 мл
- Мука – 300 г
- Растительное масло – 2 ст.л
- Сода – 0,5 ч. л.
- Сахар – 1 ч. л.
- Соль – по вкусу
Для начинки:
- Вареные яйца – 4 шт.
- Зеленый лук – по вкусу
Способ приготовления:
1. Яйца, соль, сахар и кефир взбейте венчиком. Добавьте соду, муку и тщательно перемешайте, чтобы не было комочков.
2. Добавьте растительное масло, мелко нарезанный лук и вареные яйца, перемешайте ложкой.
3. Нагрейте масло на сковороде, выложите тесто ложкой и обжарьте на маленьком огне с обеих сторон под крышкой.
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