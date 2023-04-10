Ленивые пирожки на сковороде за 10 минут: рецепт самого простого и удачного теста без дрожжей

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
3,0 т.
Рецепт пирожков

Если вы хотите приготовить очень быстро вкусные пирожки, кулинары советуют готовить жидкое тесто без замеса, без использования дрожжей и готовить их не в духовке, а просто на сковороде. Для оригинального вкуса добавьте в тесто варенные яйца, зеленый лук, жаренный фарш, колбасу, ветчину, тертый твердый сыр. 

Жареные пирожки

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусных ленивых пирожков на сковороде с луком и вареным яйцом. 

Рецепт пирожков на сковороде
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Ингредиенты:

Для теста:

  • Яйца – 3 шт
  • Кефир – 400 мл
  • Мука – 300 г
  • Растительное масло – 2 ст.л
  • Сода – 0,5 ч. л. 
  • Сахар – 1 ч. л. 
  • Соль – по вкусу

Для начинки:

  • Вареные яйца – 4 шт. 
  • Зеленый лук – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Яйца, соль, сахар и кефир взбейте венчиком. Добавьте соду, муку и тщательно перемешайте, чтобы не было комочков.

Тесто для пирожков

2. Добавьте растительное масло, мелко нарезанный лук и вареные яйца, перемешайте ложкой.

Приготовление пирожков

3. Нагрейте масло на сковороде, выложите тесто ложкой и обжарьте на маленьком огне с обеих сторон под крышкой.

Готовые пирожки

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