Ленивые пирожки с луком и яйцами за 15 минут: на чем приготовить тесто
Жареные ленивые пирожки – это отличная альтернатива пирогам и булкам. Что важно, для блюда не нужно долго замешивать тесто. Также его вкусно дополнить начинкой, например, луком и вареными яйцами.
В одном из кулинарных блогов (mama_moze_tato_dopomoze) в Instagram был опубликован рецепт жареных ленивых пирожков на кефире.
Ингредиенты:
- кефир – 400 мл
- вода – 50 мл
- яйца – 2 шт
- соль – 1 ч. л.
- сахар – 1 ч. л.
- мука – 350 г
- сода – 0,5 ч. л.
- масло – 2 ст. л.
- вареные яйца – 4 шт
- зеленый лук, укроп
Способ приготовления:
1. Для приготовления теста следует смешать кефир и воду, поставить на огонь и нагреть горячее состояние. Но ни в коем случае не кипятить.
2. Отдельно взбить яйца, соль и сахар. Получившуюся массу добавить к горячему кефиру, перемешать.
3. Добавить в общую массу муку, перемешать тесто ложкой. Добавить масло и снова перемешать.
4. Для начинки нужно заранее отварить яйца вкрутую, в готовом виде порезать кубиками. Также измельчить зелень. Добавить ингредиенты в тесто и перемешать.
5. Готовое тесто ложкой выложить на разогретую с маслом сковороду и жарить пирожки до золотистости. Приятного аппетита!
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