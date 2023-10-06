Ленивые пирожки с луком и яйцами за 15 минут: на чем приготовить тесто

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Ленивые пирожки с луком и яйцами за 15 минут: на чем приготовить тесто

Жареные ленивые пирожки – это отличная альтернатива пирогам и булкам. Что важно, для блюда не нужно долго замешивать тесто. Также его вкусно дополнить начинкой, например, луком и вареными яйцами.

В одном из кулинарных блогов (mama_moze_tato_dopomoze) в Instagram был опубликован рецепт жареных ленивых пирожков на кефире.

Ленивые пирожки на кефире

Ингредиенты:

  • кефир – 400 мл
  • вода – 50 мл
  • яйца – 2 шт
  • соль – 1 ч. л.
  • сахар – 1 ч. л.
  • мука – 350 г
  • сода – 0,5 ч. л.
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  • масло – 2 ст. л.
  • вареные яйца – 4 шт
  • зеленый лук, укроп

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста следует смешать кефир и воду, поставить на огонь и нагреть горячее состояние. Но ни в коем случае не кипятить.

2. Отдельно взбить яйца, соль и сахар. Получившуюся массу добавить к горячему кефиру, перемешать.

Пирожки с яйцами и луком на кефире

3. Добавить в общую массу муку, перемешать тесто ложкой. Добавить масло и снова перемешать.

4. Для начинки нужно заранее отварить яйца вкрутую, в готовом виде порезать кубиками. Также измельчить зелень. Добавить ингредиенты в тесто и перемешать.

Тесто на пирожках на кефире

5. Готовое тесто ложкой выложить на разогретую с маслом сковороду и жарить пирожки до золотистости. Приятного аппетита!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, почему жареные пирожки не пропекаются внутри.

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