Рогалики – это очень вкусная домашняя выпечка, которую можно приготовить с разными начинками: маком, вишнями, яблоками, повидлом или шоколадом, а также из разного теста: дрожжевого, слоеного, фило или заварного.

Фудблогер Соломия Дарвин (solomikadarvin) на своей странице в Instagram поделилась рецептом ленивых рогаликов из слоеного теста.

Ингредиенты:

слоеное тесто

шоколадка

орехи, изюм – по желанию

яйца – 1 шт

Способ приготовления:

1. Тесто порезать прямоугольниками, слегка раскатать и порезать в виде небольших треугольников.

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3. Порезать шоколад на квадратики. По одному кусочку выложить на сторону каждого треугольника. По желанию положить орехи и изюм. Завернуть в рогалики.

4. Взбить яйцо и смазать им рогалики.

5. Выпекать при температуре 220 градусов 12 минут.

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