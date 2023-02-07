Ленивые рогалики с начинкой, как пух: готовятся 15 минут
Рогалики – это очень вкусная домашняя выпечка, которую можно приготовить с разными начинками: маком, вишнями, яблоками, повидлом или шоколадом, а также из разного теста: дрожжевого, слоеного, фило или заварного.
Фудблогер Соломия Дарвин (solomikadarvin) на своей странице в Instagram поделилась рецептом ленивых рогаликов из слоеного теста.
Ингредиенты:
- слоеное тесто
- шоколадка
- орехи, изюм – по желанию
- яйца – 1 шт
Способ приготовления:
1. Тесто порезать прямоугольниками, слегка раскатать и порезать в виде небольших треугольников.
3. Порезать шоколад на квадратики. По одному кусочку выложить на сторону каждого треугольника. По желанию положить орехи и изюм. Завернуть в рогалики.
4. Взбить яйцо и смазать им рогалики.
5. Выпекать при температуре 220 градусов 12 минут.
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