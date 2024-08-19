Видео дня
Ленивые трубочки из лаваша: готовятся максимум 15 минут
Если времени на приготовление пищи мало – можно использовать лаваш. В него можно завернуть любую начинку. Полноценное блюдо получится уже через 15 минут.
Идея приготовления ленивых трубочек из лаваша опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Вам даже не понадобится мясо, потому будет еще и очень бюджетно.
Ингредиенты:
- лаваш тонкий – 250 г
- сыр твердый – 150 г
- яйца куриные вареные – 5 шт.
- лук зеленый – 20-30 г
- сметана – 2 ст.л.
- соль, перец – по вкусу
- масло сливочное – 10 г
Способ приготовления:
1. Лаваш порезать на квадратики.
2. Сыр и яйца измельчить на терке, лук измельчить.
3. Смешать творог, яйца, зелень и сметану.
4. Добавить любимые специи.
5. Выложить начинку на лаваш.
6. Завернуть в трубочки.
7. Обжарить с обеих сторон на сливочном масле до золотистости.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: