Ленивые трубочки из лаваша: готовятся максимум 15 минут

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
1,0 т.
Ленивые трубочки из лаваша: готовятся максимум 15 минут

Если времени на приготовление пищи мало – можно использовать лаваш. В него можно завернуть любую начинку. Полноценное блюдо получится уже через 15 минут.

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Идея приготовления ленивых трубочек из лаваша опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Вам даже не понадобится мясо, потому будет еще и очень бюджетно.

Ленивые трубочки из лаваша: готовятся максимум 15 минут

Ингредиенты:

  • лаваш тонкий – 250 г
  • сыр твердый – 150 г
  • яйца куриные вареные – 5 шт.
  • лук зеленый – 20-30 г
  • сметана – 2 ст.л.
  • соль, перец – по вкусу
  • масло сливочное – 10 г

Способ приготовления:

Ленивые трубочки из лаваша: готовятся максимум 15 минут

1. Лаваш порезать на квадратики.

2. Сыр и яйца измельчить на терке, лук измельчить.

Ленивые трубочки из лаваша: готовятся максимум 15 минут

3. Смешать творог, яйца, зелень и сметану.

4. Добавить любимые специи.

Ленивые трубочки из лаваша: готовятся максимум 15 минут

5. Выложить начинку на лаваш.

6. Завернуть в трубочки.

Ленивые трубочки из лаваша: готовятся максимум 15 минут

7. Обжарить с обеих сторон на сливочном масле до золотистости.

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