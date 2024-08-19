Если времени на приготовление пищи мало – можно использовать лаваш. В него можно завернуть любую начинку. Полноценное блюдо получится уже через 15 минут.

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Идея приготовления ленивых трубочек из лаваша опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Вам даже не понадобится мясо, потому будет еще и очень бюджетно.

Ингредиенты:

лаваш тонкий – 250 г

сыр твердый – 150 г

яйца куриные вареные – 5 шт.

лук зеленый – 20-30 г

сметана – 2 ст.л.

соль, перец – по вкусу

масло сливочное – 10 г

Способ приготовления:

1. Лаваш порезать на квадратики.

2. Сыр и яйца измельчить на терке, лук измельчить.

3. Смешать творог, яйца, зелень и сметану.

4. Добавить любимые специи.

5. Выложить начинку на лаваш.

6. Завернуть в трубочки.

7. Обжарить с обеих сторон на сливочном масле до золотистости.

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