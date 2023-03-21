Трубочки из лаваша – это отличный вариант перекуса, легкого обеда или ужина. Их можно готовить с разными начинками: картофелем, сыром, овощами, фаршем или даже сосисками. Готовятся они быстро в духовке или сковороде.

Фудблогер Татьяна Шеремет (tania_sheremet_) на своей странице в Instagram поделилась рецептом ленивых трубочек из лаваша со вкусной сырной начинкой.

Ингредиенты:

лаваш

сыр сулугуни – 200 г

творог – 180 г

яйца – 2 шт

укроп

соль, перец

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Способ приготовления:

1. Лаваш порезать пополам, а каждую половину еще на три части.

2. Сыр натереть на большой терке. Смешать его с творогом, яйцами, солью, перцем и измельченным укропом.

3. Сырную массу равномерно выложить на лаваш и завернуть в трубочку.

4. Обжарить трубочки на сковороде.

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