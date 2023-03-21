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Ленивые трубочки из лаваша с сыром за 15 минут: готовятся на сковороде
Трубочки из лаваша – это отличный вариант перекуса, легкого обеда или ужина. Их можно готовить с разными начинками: картофелем, сыром, овощами, фаршем или даже сосисками. Готовятся они быстро в духовке или сковороде.
Фудблогер Татьяна Шеремет (tania_sheremet_) на своей странице в Instagram поделилась рецептом ленивых трубочек из лаваша со вкусной сырной начинкой.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр сулугуни – 200 г
- творог – 180 г
- яйца – 2 шт
- укроп
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Лаваш порезать пополам, а каждую половину еще на три части.
2. Сыр натереть на большой терке. Смешать его с творогом, яйцами, солью, перцем и измельченным укропом.
3. Сырную массу равномерно выложить на лаваш и завернуть в трубочку.
4. Обжарить трубочки на сковороде.
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