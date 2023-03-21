Ленивые трубочки из лаваша с сыром за 15 минут: готовятся на сковороде

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Ленивые трубочки из лаваша с сыром за 15 минут: готовятся на сковороде

Трубочки из лаваша – это отличный вариант перекуса, легкого обеда или ужина. Их можно готовить с разными начинками: картофелем, сыром, овощами, фаршем или даже сосисками. Готовятся они быстро в духовке или сковороде.

Фудблогер Татьяна Шеремет (tania_sheremet_) на своей странице в Instagram поделилась рецептом ленивых трубочек из лаваша со вкусной сырной начинкой.

Рецепт трубочек из лаваша с сыром

Ингредиенты:

  • лаваш
  • сыр сулугуни – 200 г
  • творог – 180 г
  • яйца – 2 шт
  • укроп
  • соль, перец
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Способ приготовления:

1. Лаваш порезать пополам, а каждую половину еще на три части.

Что приготовить из лаваша

2. Сыр натереть на большой терке. Смешать его с творогом, яйцами, солью, перцем и измельченным укропом.

3. Сырную массу равномерно выложить на лаваш и завернуть в трубочку.

Начинка для лаваша

4. Обжарить трубочки на сковороде.

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