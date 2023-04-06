Ленивые вареники без сахара: как приготовить удачное блюдо за 10 минут
Домашние вареники – одно из самых простых блюд из теста. Еще более упрощенный вариант блюда – ленивые вареники. Готовить их можно из творожного и классического теста, а также с начинками и без.
Кулинар Валерия поделилась в Instаgram рецептом вкусных ленивых вареников с кокосовой стружкой на творожном тесте.
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Ингредиенты:
- Сыр кисломолочный – 280 г
- Яйца – 2 шт.
- Мука – 5 ст. л. (можно 3 пшеничной, 2 кокосовой)
- Кокосовая стружка – по вкусу
Способ приготовления:
1. Творог разомнете вилкой, добавьте яйца и снова перемешайте.
2. Добавьте кокосовую стружку, муку и все перемешайте до однородности.
3. Присыпать стол мукой и сделайте из теста шарики, можно сделать колбаску и порезать.
4. Воду доведите до кипения, подсолите и варите вареники, пока они не всплывут, это примерно 2-3 минуты.
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