Ленивые вареники без сахара: как приготовить удачное блюдо за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Вкусные ленивые вареники

Домашние вареники – одно из самых простых блюд из теста. Еще более упрощенный вариант блюда – ленивые вареники. Готовить их можно из творожного и классического теста, а также с начинками и без. 

Ленивые вареники с ягодами и сливочным маслом

Кулинар Валерия поделилась в Instаgram рецептом вкусных ленивых вареников с кокосовой стружкой на творожном тесте.

Рецепт вареников
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Ингредиенты:

  • Сыр кисломолочный – 280 г
  • Яйца – 2 шт. 
  • Мука – 5 ст. л. (можно 3 пшеничной, 2 кокосовой)
  • Кокосовая стружка – по вкусу

Способ приготовления:

1. Творог разомнете вилкой, добавьте яйца и снова перемешайте.

Как сделать вкусные ленивые вареники

2. Добавьте кокосовую стружку, муку и все перемешайте до однородности.

Творог для блюда

3. Присыпать стол мукой и сделайте из теста шарики, можно сделать колбаску и порезать. 

Ленивые вареники из домашнего творога

4. Воду доведите до кипения, подсолите и варите вареники, пока они не всплывут, это примерно 2-3 минуты. 

Готовые вареники

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