Домашние вареники – одно из самых простых блюд из теста. Еще более упрощенный вариант блюда – ленивые вареники. Готовить их можно из творожного и классического теста, а также с начинками и без.

Кулинар Валерия поделилась в Instаgram рецептом вкусных ленивых вареников с кокосовой стружкой на творожном тесте.

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Ингредиенты:

Сыр кисломолочный – 280 г

Яйца – 2 шт.

Мука – 5 ст. л. (можно 3 пшеничной, 2 кокосовой)

Кокосовая стружка – по вкусу

Способ приготовления:

1. Творог разомнете вилкой, добавьте яйца и снова перемешайте.

2. Добавьте кокосовую стружку, муку и все перемешайте до однородности.

3. Присыпать стол мукой и сделайте из теста шарики, можно сделать колбаску и порезать.

4. Воду доведите до кипения, подсолите и варите вареники, пока они не всплывут, это примерно 2-3 минуты.

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