Ленивые вареники для завтрака за 10 минут: как вкусно приготовить блюдо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,8 т.
Рецепт ленивых вареников

Ленивые вареники – идеальный вариант сытного и быстрого завтрака, основа которого – творожное тесто. Для начинки можно использовать: ягоды, фрукты, шоколад. Для соленых подойдет картофель, грибы, субпродукты. 

Ленивые вареники из домашнего творога

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусных, ленивых вареников, которые станут идеальным вариантом завтрака. 

Рецепт ленивых вареников
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Ингредиенты:

  • кисломолочный сыра – 350 г
  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 2 ст. л.
  • соль – 1/3 ч . л.
  • мука – 5-6 ст. л.
  • масло сливочное 

Способ приготовления:

1. Творог, яйца, сахар и соль хорошо взбейте блендером, добавьте муку и замесите ложкой.

Приготовление вареников

2. Присыпьте поверхность мукой, выложите тесто и разделите тесто на 4 части, каждую присыпьте мукой и раскатайте в колбаску, нарежьте на небольшие кусочки толщиной 5 мм.

Как приготовить вкусные ленивые вареники

3. Отварите вареники в подсоленной кипящей воде 1-2 минуты от момента закипания. 

Сколько варить вареники

Готовые вареники выложите в миску, добавьте масло и перемешайте.

Готовое блюдо

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