Ленивые вареники для завтрака за 10 минут: как вкусно приготовить блюдо
Ленивые вареники – идеальный вариант сытного и быстрого завтрака, основа которого – творожное тесто. Для начинки можно использовать: ягоды, фрукты, шоколад. Для соленых подойдет картофель, грибы, субпродукты.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусных, ленивых вареников, которые станут идеальным вариантом завтрака.
Ингредиенты:
- кисломолочный сыра – 350 г
- яйца – 2 шт.
- сахар – 2 ст. л.
- соль – 1/3 ч . л.
- мука – 5-6 ст. л.
- масло сливочное
Способ приготовления:
1. Творог, яйца, сахар и соль хорошо взбейте блендером, добавьте муку и замесите ложкой.
2. Присыпьте поверхность мукой, выложите тесто и разделите тесто на 4 части, каждую присыпьте мукой и раскатайте в колбаску, нарежьте на небольшие кусочки толщиной 5 мм.
3. Отварите вареники в подсоленной кипящей воде 1-2 минуты от момента закипания.
Готовые вареники выложите в миску, добавьте масло и перемешайте.
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