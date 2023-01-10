Ленивые вареники – идеальный вариант сытного и быстрого завтрака, основа которого – творожное тесто. Для начинки можно использовать: ягоды, фрукты, шоколад. Для соленых подойдет картофель, грибы, субпродукты.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусных, ленивых вареников, которые станут идеальным вариантом завтрака.

Видео дня

Ингредиенты:

кисломолочный сыра – 350 г

яйца – 2 шт.

сахар – 2 ст. л.

соль – 1/3 ч . л.

мука – 5-6 ст. л.

масло сливочное

Способ приготовления:

1. Творог, яйца, сахар и соль хорошо взбейте блендером, добавьте муку и замесите ложкой.

2. Присыпьте поверхность мукой, выложите тесто и разделите тесто на 4 части, каждую присыпьте мукой и раскатайте в колбаску, нарежьте на небольшие кусочки толщиной 5 мм.

3. Отварите вареники в подсоленной кипящей воде 1-2 минуты от момента закипания.

Готовые вареники выложите в миску, добавьте масло и перемешайте.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: