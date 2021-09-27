Ленивые вареники: если времени в обрез – этот рецепт для вас

Если времени в обрез, а в холодильнике – только творог и йогурт, тогда этот рецепт для вас.

Обваляйте их не в муке, а в манке - манка при варке набухает, обволакивает тесто и делает ленивые вареники необычайно нежными.

Идеальный вкуснейший завтрак!

Ингредиенты:

300 гр творога (жирность 5%)

щепотка соли

1 ст. л. муки (без горки)

1 яйцо

ваниль или ванильный сахар (по желанию)

50 гр манной крупы

50 гр йогурта

10 гр тростникового сахара (или меда)

1. Перетираем творог через сито.

2. Добавляем яйцо, муку, соль.

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3. Скатываем небольшие шарики и обваливаем в манной крупе.

4. Варим в подсоленной воде 3-4 минуты. Шарики должны всплыть.

5. Подаем с йогуртом или сметаной, посыпаем сахаром.

По желанию можно добавить ягоды.

Наслаждайтесь!

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