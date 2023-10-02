Ленивые вареники по-новому для обеда: получаются очень мягкими и сочными
Ленивые вареники – это идеальное блюдо для сытного обеда. Но их можно не просто отварить, а еще и протушить во вкусном соусе. Изделия будут очень нежными и сочными.
Идея приготовления тушеных ленивых вареников на обед опубликована на странице фудблогера Ирины с ником ir.uschp в Instagram. Соус для тушения готовится на кокосовом молоке или сливках.
Ингредиенты для теста:
- 180 г творога
- один желток/очень маленькое яйцо
- 1-2 ст.л. муки
Способ приготовления:
1. Формируем из творожной массы "колбаску".
2. Делим на равные частицы.
3. Каждый из них раскатываем в шарик.
4. Отвариваем.
5. Вынимаем, когда поднимутся наверх.
Ингредиенты для кокосового соуса:
- 80-100 мл кокосового молока/сливок
- 1 ч.л. кокосового крем-меда (не обязательно)
- белый шоколад по вкусу
- цедра любого цитрусового – по желанию
Способ приготовления ленивых вареников в соусе:
1. Смешайте все ингредиенты для соуса.
2. Выложить туда вареники.
3. Тушить 5-7 минут.
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