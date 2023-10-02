Ленивые вареники по-новому для обеда: получаются очень мягкими и сочными

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
63
Ленивые вареники по-новому для обеда: получаются очень мягкими и сочными

Ленивые вареники – это идеальное блюдо для сытного обеда. Но их можно не просто отварить, а еще и протушить во вкусном соусе. Изделия будут очень нежными и сочными.

Идея приготовления тушеных ленивых вареников на обед опубликована на странице фудблогера Ирины с ником ir.uschp в Instagram. Соус для тушения готовится на кокосовом молоке или сливках.

Ленивые вареники по-новому для обеда: получаются очень мягкими и сочными

Ингредиенты для теста:

  • 180 г творога
  • один желток/очень маленькое яйцо
  • 1-2 ст.л. муки
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Способ приготовления:

Ленивые вареники по-новому для обеда: получаются очень мягкими и сочными

1. Формируем из творожной массы "колбаску".

2. Делим на равные частицы.

Ленивые вареники по-новому для обеда: получаются очень мягкими и сочными

3. Каждый из них раскатываем в шарик.

4. Отвариваем.

5. Вынимаем, когда поднимутся наверх.

Ленивые вареники по-новому для обеда: получаются очень мягкими и сочными

Ингредиенты для кокосового соуса:

  • 80-100 мл кокосового молока/сливок
  • 1 ч.л. кокосового крем-меда (не обязательно)
  • белый шоколад по вкусу
  • цедра любого цитрусового – по желанию
Ленивые вареники по-новому для обеда: получаются очень мягкими и сочными

Способ приготовления ленивых вареников в соусе:

1. Смешайте все ингредиенты для соуса.

2. Выложить туда вареники.

Ленивые вареники по-новому для обеда: получаются очень мягкими и сочными

3. Тушить 5-7 минут.

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