Ленивые вареники – это идеальное блюдо для сытного обеда. Но их можно не просто отварить, а еще и протушить во вкусном соусе. Изделия будут очень нежными и сочными.

Идея приготовления тушеных ленивых вареников на обед опубликована на странице фудблогера Ирины с ником ir.uschp в Instagram. Соус для тушения готовится на кокосовом молоке или сливках.

Ингредиенты для теста:

180 г творога

один желток/очень маленькое яйцо

1-2 ст.л. муки

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Способ приготовления:

1. Формируем из творожной массы "колбаску".

2. Делим на равные частицы.

3. Каждый из них раскатываем в шарик.

4. Отвариваем.

5. Вынимаем, когда поднимутся наверх.

Ингредиенты для кокосового соуса:

80-100 мл кокосового молока/сливок

1 ч.л. кокосового крем-меда (не обязательно)

белый шоколад по вкусу

цедра любого цитрусового – по желанию

Способ приготовления ленивых вареников в соусе:

1. Смешайте все ингредиенты для соуса.

2. Выложить туда вареники.

3. Тушить 5-7 минут.

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