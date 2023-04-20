Ленивые вареники по-новому для завтрака за 10 минут: делимся оригинальным рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Ленивые вареники

Лучшее блюдо для завтрака – ленивые вареники. Готовить их можно из разной муки и даже без нее, заменив например ее кокосовой стружкой. 

Ленивые вареники с ягодами и сливочным маслом

Фудлогер поделилась в Instagram рецептом вкусных ленивых вареников с кокосовой стружкой, которые готовятся всего 10 минут. 

Рецепт вареников
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Ингредиенты:

  • сыр кисломолочный – 200 г
  • яйца – 1 шт. 
  • кокосовая стружка – 2-3 ст. л. 
  • сахар – 2 ст. л. 
  • мука – 3-4 ст. л. 

Способ приготовления:

1. Смешайте творог, яйцо, сахар, кокосовую стружку и хорошо перемешайте. 

Приготовление теста

2. Добавьте муку, замесите тесто, после разделите и порежьте на маленькие куски.

Как правильно готовить основу для ленивых вареников

3. Скатайте руками шарики.

Приготовление вареников

4. Воду доведите до кипения, бросьте вареники в воду и варите 2-3 минуты, пока они не всплывут. 

Сколько варить вареники

Подавайте вареники горячими, можно добавить ягоды, сгущенное молоко. 

Готовые ленивые вареники

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