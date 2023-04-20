Лучшее блюдо для завтрака – ленивые вареники. Готовить их можно из разной муки и даже без нее, заменив например ее кокосовой стружкой.

Фудлогер поделилась в Instagram рецептом вкусных ленивых вареников с кокосовой стружкой, которые готовятся всего 10 минут.

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Ингредиенты:

сыр кисломолочный – 200 г

яйца – 1 шт.

кокосовая стружка – 2-3 ст. л.

сахар – 2 ст. л.

мука – 3-4 ст. л.

Способ приготовления:

1. Смешайте творог, яйцо, сахар, кокосовую стружку и хорошо перемешайте.

2. Добавьте муку, замесите тесто, после разделите и порежьте на маленькие куски.

3. Скатайте руками шарики.

4. Воду доведите до кипения, бросьте вареники в воду и варите 2-3 минуты, пока они не всплывут.

Подавайте вареники горячими, можно добавить ягоды, сгущенное молоко.

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