Ленивые вареники по-новому для завтрака за 10 минут: делимся оригинальным рецептом
Лучшее блюдо для завтрака – ленивые вареники. Готовить их можно из разной муки и даже без нее, заменив например ее кокосовой стружкой.
Фудлогер поделилась в Instagram рецептом вкусных ленивых вареников с кокосовой стружкой, которые готовятся всего 10 минут.
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Ингредиенты:
- сыр кисломолочный – 200 г
- яйца – 1 шт.
- кокосовая стружка – 2-3 ст. л.
- сахар – 2 ст. л.
- мука – 3-4 ст. л.
Способ приготовления:
1. Смешайте творог, яйцо, сахар, кокосовую стружку и хорошо перемешайте.
2. Добавьте муку, замесите тесто, после разделите и порежьте на маленькие куски.
3. Скатайте руками шарики.
4. Воду доведите до кипения, бросьте вареники в воду и варите 2-3 минуты, пока они не всплывут.
Подавайте вареники горячими, можно добавить ягоды, сгущенное молоко.
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