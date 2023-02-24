Вареники – блюдо, которое любит каждый украинец. Готовить их можно на разном тесте, с разными начинками. Очень вкусные также ленивые вареники, которые можно готовить из творожного теста, а также из пюре.

Кулинар Галина поделилась в Instagram рецептом удачных ленивых вареников из картофельного пюре, с творогом.

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Ингредиенты:

картофельное пюре – 800 г

творог – 400 г

мука – 400 г

соль, сахар – по вкусу

Способ приготовления:

1. В пюре добавьте муку и творог, хорошо вымешайте.

2. Из теста сделайте колбаску, порежьте на одинаковые куски.

3. Воду доведите до кипения и варите вареники, пока они не всплывут.

Подавайте вареники горячими, со сливочным маслом, сметаной и зеленью!

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