Ленивые вареники по-новому: рецепт вкусного и сытного блюда из картофельного пюре

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт ленивых вареников

Вареники – блюдо, которое любит каждый украинец. Готовить их можно на разном тесте, с разными начинками. Очень вкусные также ленивые вареники, которые можно готовить из творожного теста, а также из пюре. 

Как приготовить вкусные ленивые вареники

Кулинар Галина поделилась в Instagram рецептом удачных ленивых вареников из картофельного пюре, с творогом. 

Рецепт вареников
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Ингредиенты:

  • картофельное пюре – 800 г
  • творог – 400 г
  • мука – 400 г
  • соль, сахар – по вкусу 

Способ приготовления:

1. В пюре добавьте муку и творог, хорошо вымешайте.

Тесто для вареников 

2. Из теста сделайте колбаску, порежьте на одинаковые куски.

Как приготовить вкусные ленивые вареники

3. Воду доведите до кипения и варите вареники, пока они не всплывут. 

Готовое блюдо

Подавайте вареники горячими, со сливочным маслом, сметаной и зеленью! 

Ленивые вареники со сметаной

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