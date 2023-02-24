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Ленивые вареники по-новому: рецепт вкусного и сытного блюда из картофельного пюре
Вареники – блюдо, которое любит каждый украинец. Готовить их можно на разном тесте, с разными начинками. Очень вкусные также ленивые вареники, которые можно готовить из творожного теста, а также из пюре.
Кулинар Галина поделилась в Instagram рецептом удачных ленивых вареников из картофельного пюре, с творогом.
Ингредиенты:
- картофельное пюре – 800 г
- творог – 400 г
- мука – 400 г
- соль, сахар – по вкусу
Способ приготовления:
1. В пюре добавьте муку и творог, хорошо вымешайте.
2. Из теста сделайте колбаску, порежьте на одинаковые куски.
3. Воду доведите до кипения и варите вареники, пока они не всплывут.
Подавайте вареники горячими, со сливочным маслом, сметаной и зеленью!
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