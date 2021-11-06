Ленивые вареники – простая альтернатива сырникам: как вкусно приготовить
Если нет времени возиться с сырниками – ленивые вареники будут отличной альтернативой. Это элементарное блюдо из теста, которое можно сделать соленым или сладким. Его не нужно долго лепить и придумывать начинку – все просто и вкусно.
Очень быстрой идеей приготовления ленивых вареников из сыра поделилась maryna_ivash. Опубликовано на странице Instagram.
Ингредиенты:
сыр кисломолочный – 350 г
яйца – 1 шт
сахар – 60 г
ванильный сахар – 10 г
мука – 100 г в тесто и 2 ст.л на обкатку
Способ приготовления:
Вскипятить полтора-два литра воды.
Смешать творог, сахар, ванильный сахар и яйцо.
Перебить погружным блендером до однородного кремообразного состояния.
Добавить муку и перемешать, замесить тесто.
Поверхность посыпать мукой, отделить часть теста и сделать из него колбаску диаметром 3-4 сантиметра.
Нарезать на кусочки по 2,5-3 сантиметра.
Положить вареники в кипящую воду и сразу перемешать, чтобы они не прилипали.
Варить 8 минут.
В горячие вареники добавить сливочное масло и посыпать сахарной пудрой.
Грибная подлива для ленивых вареников
Ингредиенты для подливки:
шампиньоны – 400-500 г
вода – 1 стакан + 100 мл
мука – 1 ст.л.
сметана – 200 мл
соль, перец, базилик по вкусу
зелень
Способ приготовления:
Шампиньоны очистить, нарезать на большие кусочки.
Поджарить до золотистой корочки, залить их стаканом воды и тушить под крышкой 15-20 минут.
Муку растворить в 100 мл холодной воды, добавить сметану, перемешать и добавить в шампиньоны.
Тушить 10 минут на маленьком огне, добавить зелень, перемешать и отставить.
При подаче полить ленивые вареники такой подливкой.
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