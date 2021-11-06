Ленивые вареники – простая альтернатива сырникам: как вкусно приготовить

Если нет времени возиться с сырниками – ленивые вареники будут отличной альтернативой. Это элементарное блюдо из теста, которое можно сделать соленым или сладким. Его не нужно долго лепить и придумывать начинку – все просто и вкусно.

Очень быстрой идеей приготовления ленивых вареников из сыра поделилась maryna_ivash. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты:

сыр кисломолочный – 350 г

яйца – 1 шт

сахар – 60 г

ванильный сахар – 10 г

мука – 100 г в тесто и 2 ст.л на обкатку

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Способ приготовления:

Вскипятить полтора-два литра воды. Смешать творог, сахар, ванильный сахар и яйцо. Перебить погружным блендером до однородного кремообразного состояния. Добавить муку и перемешать, замесить тесто. Поверхность посыпать мукой, отделить часть теста и сделать из него колбаску диаметром 3-4 сантиметра. Нарезать на кусочки по 2,5-3 сантиметра. Положить вареники в кипящую воду и сразу перемешать, чтобы они не прилипали. Варить 8 минут. В горячие вареники добавить сливочное масло и посыпать сахарной пудрой.

Грибная подлива для ленивых вареников

Ингредиенты для подливки:

шампиньоны – 400-500 г

вода – 1 стакан + 100 мл

мука – 1 ст.л.

сметана – 200 мл

соль, перец, базилик по вкусу

зелень

Способ приготовления:

Шампиньоны очистить, нарезать на большие кусочки. Поджарить до золотистой корочки, залить их стаканом воды и тушить под крышкой 15-20 минут. Муку растворить в 100 мл холодной воды, добавить сметану, перемешать и добавить в шампиньоны. Тушить 10 минут на маленьком огне, добавить зелень, перемешать и отставить. При подаче полить ленивые вареники такой подливкой.

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