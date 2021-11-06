Ленивые вареники – простая альтернатива сырникам: как вкусно приготовить

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Ленивые вареники – простая альтернатива сырникам: как вкусно приготовить

Если нет времени возиться с сырниками – ленивые вареники будут отличной альтернативой. Это элементарное блюдо из теста, которое можно сделать соленым или сладким. Его не нужно долго лепить и придумывать начинку – все просто и вкусно.

Очень быстрой идеей приготовления ленивых вареников из сыра поделилась maryna_ivash. Опубликовано на странице Instagram.

Приготовление ленивых вареников

Ингредиенты:

  • сыр кисломолочный – 350 г

  • яйца – 1 шт

  • сахар – 60 г

  • ванильный сахар – 10 г

  • мука – 100 г в тесто и 2 ст.л на обкатку

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Способ приготовления:

  1. Вскипятить полтора-два литра воды.

  2. Смешать творог, сахар, ванильный сахар и яйцо.

  3. Перебить погружным блендером до однородного кремообразного состояния.

  4. Добавить муку и перемешать, замесить тесто.

  5. Поверхность посыпать мукой, отделить часть теста и сделать из него колбаску диаметром 3-4 сантиметра.

  6. Нарезать на кусочки по 2,5-3 сантиметра.

  7. Положить вареники в кипящую воду и сразу перемешать, чтобы они не прилипали.

  8. Варить 8 минут.

  9. В горячие вареники добавить сливочное масло и посыпать сахарной пудрой.

Грибы и сметана для подливки

Грибная подлива для ленивых вареников

Ингредиенты для подливки:

  • шампиньоны – 400-500 г

  • вода – 1 стакан + 100 мл

  • мука – 1 ст.л.

  • сметана – 200 мл

  • соль, перец, базилик по вкусу

  • зелень

Способ приготовления:

  1. Шампиньоны очистить, нарезать на большие кусочки.

  2. Поджарить до золотистой корочки, залить их стаканом воды и тушить под крышкой 15-20 минут.

  3. Муку растворить в 100 мл холодной воды, добавить сметану, перемешать и добавить в шампиньоны.

  4. Тушить 10 минут на маленьком огне, добавить зелень, перемешать и отставить.

  5. При подаче полить ленивые вареники такой подливкой.

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