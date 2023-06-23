Ленивые вареники можно есть не только на завтрак, они могут быть и блюдом для перекуса и даже легкого обеда. Для того, чтобы они были удачными, нужно приготовить правильно основу для них – тесто. Стоит отметить, что тесто можно готовить и без муки.

Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом вкусных ленивых вареников с клубничным соусом, которые готовятся 10 минут.

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Ингредиенты:

сыр – 400 г

яйца – 1 шт.

мука – 4 ст. л.

сахар – 2 ст. л.

соль – щепотка

ваниль – щепотка

Соус:

клубника

Способ приготовления:

1. Сыр перетрите через сито, добавьте яйцо, соль, сахар, ваниль, а в конце добавьте муку и замесите тесто.

2. Затем разделите его на 2 части, сделайте колбаску и порежьте вареники.

3. Воду доведите до кипения, бросьте вареники и варите, пока они не всплывут.

4. Соус: клубнику перебейте блендером.

Выложите готовые вареники на блюдо, полейте соусом и подавайте.

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