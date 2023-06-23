Ленивые вареники с клубничным соусом за 10 минут: делимся самым удачным рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вкусные ленивые вареники

Ленивые вареники можно есть не только на завтрак, они могут быть и блюдом для перекуса и даже легкого обеда. Для того, чтобы они были удачными, нужно приготовить правильно основу для них – тесто. Стоит отметить, что тесто можно готовить и без муки. 

Как вкусно приготовить ленивые вареники

Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом вкусных ленивых вареников с клубничным соусом, которые готовятся 10 минут. 

Рецепт ленивых вареников
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Ингредиенты:

  • сыр – 400 г 
  • яйца – 1 шт. 
  • мука – 4 ст. л.
  • сахар – 2 ст. л.
  • соль – щепотка 
  • ваниль – щепотка 

Соус: 

  • клубника 

Способ приготовления:

1. Сыр перетрите через сито, добавьте яйцо, соль, сахар, ваниль, а в конце добавьте муку и замесите тесто.

Домашний творог

2. Затем разделите его на 2 части, сделайте колбаску и порежьте вареники. 

Приготовление вареников

3. Воду доведите до кипения, бросьте вареники и варите, пока они не всплывут.

Сколько варить вареники

4. Соус: клубнику перебейте блендером. 

Клубничный соус

Выложите готовые вареники на блюдо, полейте соусом и подавайте.

Готовые ленивые вареники

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