Ленивые вареники с клубничным соусом за 10 минут: делимся самым удачным рецептом
Ленивые вареники можно есть не только на завтрак, они могут быть и блюдом для перекуса и даже легкого обеда. Для того, чтобы они были удачными, нужно приготовить правильно основу для них – тесто. Стоит отметить, что тесто можно готовить и без муки.
Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом вкусных ленивых вареников с клубничным соусом, которые готовятся 10 минут.
Ингредиенты:
- сыр – 400 г
- яйца – 1 шт.
- мука – 4 ст. л.
- сахар – 2 ст. л.
- соль – щепотка
- ваниль – щепотка
Соус:
- клубника
Способ приготовления:
1. Сыр перетрите через сито, добавьте яйцо, соль, сахар, ваниль, а в конце добавьте муку и замесите тесто.
2. Затем разделите его на 2 части, сделайте колбаску и порежьте вареники.
3. Воду доведите до кипения, бросьте вареники и варите, пока они не всплывут.
4. Соус: клубнику перебейте блендером.
Выложите готовые вареники на блюдо, полейте соусом и подавайте.
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