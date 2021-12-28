Ленивые вареники с шоколадной начинкой по-новому: если сырники надоели

Ленивые вареники – это настоящая находка для всех хозяек, желающих вкусно и быстро накормить всю семью. Приготовив такое блюдо с начинкой можно получить невероятное сочетание вкусов. Часто ленивые вареники готовят с картофелем, тыквой или просто с любимыми ягодами. А как насчет шоколада?

Рецепт шоколадных ленивых вареников опубликован в кулинарном блоге cook_enjoying в Instagram.

Ингредиенты:

творог – 300 г

какао – 1-2 ч. л.

яйца – 1 шт

мука – 2 ст. л.

сахар – 1 ст. л.

шоколад

Способ приготовления:

1. Сыр, яйцо, сахар и ванильный сахар перетереть вилкой.

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2. Добавить муку и какао. Перемешать.

3. Мокрыми руками сформировать шарики, завернув в каждый из них невеликий кусок шоколада.

4. Отварить в кипящей воде примерно 2-4 минуты.

Лучше всего подавать блюдо с медом, сгущенкой, шоколадом, йогуртом, джемом, топингом, или добавить ягоды или фрукты.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить ленивые вареники с тыквенной начинкой.