Ленивые вареники с шоколадной начинкой по-новому: если сырники надоели

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Ленивые вареники с шоколадной начинкой по-новому: если сырники надоели

Ленивые вареники – это настоящая находка для всех хозяек, желающих вкусно и быстро накормить всю семью. Приготовив такое блюдо с начинкой можно получить невероятное сочетание вкусов. Часто ленивые вареники готовят с картофелем, тыквой или просто с любимыми ягодами. А как насчет шоколада?

Рецепт шоколадных ленивых вареников опубликован в кулинарном блоге cook_enjoying в Instagram.

Ленивые вареники с шоколадом

Ингредиенты:

  • творог – 300 г

  • какао – 1-2 ч. л.

  • яйца – 1 шт

  • мука – 2 ст. л.

  • сахар – 1 ст. л.

  • шоколад

Способ приготовления:

1. Сыр, яйцо, сахар и ванильный сахар перетереть вилкой.

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Творог для ленивых вареников

2. Добавить муку и какао. Перемешать.

Шоколад для начинки

3. Мокрыми руками сформировать шарики, завернув в каждый из них невеликий кусок шоколада.

Формирование ленивых вареников

4. Отварить в кипящей воде примерно 2-4 минуты.

Лучше всего подавать блюдо с медом, сгущенкой, шоколадом, йогуртом, джемом, топингом, или добавить ягоды или фрукты.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить ленивые вареники с тыквенной начинкой.

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