Ленивые вареники с шоколадной начинкой по-новому: если сырники надоели
Ленивые вареники – это настоящая находка для всех хозяек, желающих вкусно и быстро накормить всю семью. Приготовив такое блюдо с начинкой можно получить невероятное сочетание вкусов. Часто ленивые вареники готовят с картофелем, тыквой или просто с любимыми ягодами. А как насчет шоколада?
Рецепт шоколадных ленивых вареников опубликован в кулинарном блоге cook_enjoying в Instagram.
Ингредиенты:
творог – 300 г
какао – 1-2 ч. л.
яйца – 1 шт
мука – 2 ст. л.
сахар – 1 ст. л.
шоколад
Способ приготовления:
1. Сыр, яйцо, сахар и ванильный сахар перетереть вилкой.
2. Добавить муку и какао. Перемешать.
3. Мокрыми руками сформировать шарики, завернув в каждый из них невеликий кусок шоколада.
4. Отварить в кипящей воде примерно 2-4 минуты.
Лучше всего подавать блюдо с медом, сгущенкой, шоколадом, йогуртом, джемом, топингом, или добавить ягоды или фрукты.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить ленивые вареники с тыквенной начинкой.