Ленивые вареники с шоколадом для завтрака: делимся простым рецептом
Одно из самых вкусных и простых в приготовлении блюд – ленивые вареники. Готовятся они очень просто, достаточно всего лишь сделать удачное тесто на основе, например, творога, а также обязательно вкусный соус, который придаст особый вкус привычному блюду. Важна еще и сама начинка, которой могут быть ягоды, фрукты, шоколад, а также пармезан, картофель.
Фудблогер Анастасия Солопий поделилась в Instagram рецептом очень вкусных ленивых вареников c шоколадом, которые удивят вас приятным и необычным вкусом.
Ингредиенты:
кисломолочный творог 5-9% – 250 г
манка – 50 г
яйца – 1 шт.
сахар – 25 г
мука – 50 г
молочный шоколад – 30-50 г
соль, ваниль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сыр перетрите с сахаром и яйцом, добавьте манку и оставьте на 5-10 минут.
2. Добавьте в творожную смесь ваниль и муку, тщательно перемешайте.
3. Шоколад измельчите.
4. Из готового теста отщипывайте небольшие шарики, во внутрь укладывайте кусочек шоколада, закройте шарик, немного обваляйте в муке.
5. Воду доведите до кипения, немного подсолите.
6. Бросьте шарики в кипящую воду, перемешайте.
7. Ждите, когда они всплывут и варите еще 2-3 минуты.
8. Подавайте готовое вареники с маслом, ягодами или сметаной.
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