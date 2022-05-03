Одно из самых вкусных и простых в приготовлении блюд – ленивые вареники. Готовятся они очень просто, достаточно всего лишь сделать удачное тесто на основе, например, творога, а также обязательно вкусный соус, который придаст особый вкус привычному блюду. Важна еще и сама начинка, которой могут быть ягоды, фрукты, шоколад, а также пармезан, картофель.

Фудблогер Анастасия Солопий поделилась в Instagram рецептом очень вкусных ленивых вареников c шоколадом, которые удивят вас приятным и необычным вкусом.

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Ингредиенты:

кисломолочный творог 5-9% – 250 г

манка – 50 г

яйца – 1 шт.

сахар – 25 г

мука – 50 г

молочный шоколад – 30-50 г

соль, ваниль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сыр перетрите с сахаром и яйцом, добавьте манку и оставьте на 5-10 минут.

2. Добавьте в творожную смесь ваниль и муку, тщательно перемешайте.

3. Шоколад измельчите.

4. Из готового теста отщипывайте небольшие шарики, во внутрь укладывайте кусочек шоколада, закройте шарик, немного обваляйте в муке.

5. Воду доведите до кипения, немного подсолите.

6. Бросьте шарики в кипящую воду, перемешайте.

7. Ждите, когда они всплывут и варите еще 2-3 минуты.

8. Подавайте готовое вареники с маслом, ягодами или сметаной.

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