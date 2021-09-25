Ленивые вареники с творогом – вкусная альтернатива сырникам на завтрак
Хотите приготовить вкусный и быстрый завтрак и при этом накормить всю семью? Если творог в холодильнике уже заждался своей очереди, а обычные сырники приелись – самое время приготовить ленивые вареники. Название говорит само за себя – готовится очень просто и для этого не нужно иметь каких-то кулинарных талантов.
Редакция FoodOboz поделится рецептом и секретами приготовления ленивых вареников.
Ленивые вареники с творогом
Ингредиенты:
Творог – 500 г
Сахар – 5 ст. л
Мука – 1 ст
Яйца – 2 шт
Сливочное масло – 50 г
Сметана, соль – по вкусу
Способ приготовления:
Творог протереть через сито или с помощью блендера.
Растопленное сливочное масло вылить в творог, после чего добавить сахар, соль и яйца.
Добавить муку и замесить тесто.
Полученное тесто раскатать в форме "колбаски" и порезать ее небольшими кусочками. Сформировать из них шарики.
Сварить вареники и подавать со сметаной, сиропом, вареньем или фруктами.
Секреты приготовления ленивых вареников
Выбирать только "правильный" творог – не суховат, но ни в коем случае не кислый. В случае если творог получается влажным – желательно отжать его, чтобы в процессе приготовления понадобилось меньшее количество муки.
Контролировать количество муки. Независимо от рецепта, количество муки нужно всегда контролировать. Вводить ее следует постепенно, потому что если переусердствуете – вареники выйдут тугими и их будет трудно разжевать.
Не переварить. Буквально 1-2 минуты после закипания и вареники будут полностью готовы.
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