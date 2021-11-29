Ленивые вареники с тыквенной начинкой: как разнообразить привычный завтрак
Ленивые вареники – это "завтрак богов" и настоящая находка для всех хозяек, которые хотят вкусно и быстро накормить всю семью. А, добавив начинку, можно получить еще не менее полезное блюдо. Чаще всего в качестве начинки используют творог или картофель. А как насчет тыквы?
Интересной идеей и рецептом ленивых вареников с тыквой поделилась фудблогер Анна Станкевич. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Творог – 200 г
Запеченная тыква – 100 г
Яйца – 1 шт
Сахар – 1-2 ст. л.
Мука – 4-5 ст. л.
Соль – щепотка
Способ приготовления:
1. С помощью блендера взбить творог с яйцом, солью, сахаром и тыквой.
2. Добавить муку и замесить мягкое тесто.
3. Выложить тесто на присыпанную мукой поверхность, разделить на 3 части, каждую раскатать в колбаску и нарезать на небольшие кусочки.
4. Отварить до готовности в подсоленной воде.
Подавать с маслом и медом.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :