Ленивые вареники с тыквенной начинкой: как разнообразить привычный завтрак

Ленивые вареники – это "завтрак богов" и настоящая находка для всех хозяек, которые хотят вкусно и быстро накормить всю семью. А, добавив начинку, можно получить еще не менее полезное блюдо. Чаще всего в качестве начинки используют творог или картофель. А как насчет тыквы?

Интересной идеей и рецептом ленивых вареников с тыквой поделилась фудблогер Анна Станкевич. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Творог – 200 г

Запеченная тыква – 100 г

Яйца – 1 шт

Сахар – 1-2 ст. л.

Мука – 4-5 ст. л.

Соль – щепотка

Способ приготовления:

1. С помощью блендера взбить творог с яйцом, солью, сахаром и тыквой.

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2. Добавить муку и замесить мягкое тесто.

3. Выложить тесто на присыпанную мукой поверхность, разделить на 3 части, каждую раскатать в колбаску и нарезать на небольшие кусочки.

4. Отварить до готовности в подсоленной воде.

Подавать с маслом и медом.

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